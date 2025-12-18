台灣掌握供應鏈安全話語權！SEMI E187資安標準邁向制度化落地

全球首度由台灣主導制定的半導體設備資安標準「SEMI E187」，正式走向制度化落地。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球首度由台灣主導制定的半導體設備資安標準「SEMI E187」，正式走向制度化落地。數位發展部今（18）日攜手SEMI國際半導體產業協會、台積電、日月光及台灣電子製造設備工業同業公會（TEEIA）等產業夥伴，發布「SEMI E187半導體設備資安認驗證制度」，宣示台灣不僅是全球半導體供應鏈的關鍵節點，更開始以制度與標準，參與全球供應鏈安全治理的核心架構。

數位發展部部長林宜敬指出，台積電作為民主供應鏈的核心，駭客難以直接入侵其核心系統，因而轉向透過上下游廠商發動「供應鏈攻擊」。為防範相關風險，台積電攜手SEMI與數位發展部推動SEMI E187半導體設備資安標準，要求設備供應商須通過資安認證，從源頭強化供應鏈防護。

此舉不僅有助確保台積電及整體民主供應鏈的安全，也將為台灣資安產業帶來可觀商機。林宜敬強調，標準本身即是一門產業，輔導廠商取得認證、以及提供資安軟體與服務協助通過驗證，皆可形成完整的產業鏈。更重要的是，台灣首度主導國際半導體設備資安標準，未來可將E187作為海外設廠的供應鏈門檻，展現我國以制度接軌全球的影響力。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，E187的核心價值，在於為全球半導體供應鏈建立一套共同遵循的制度語言，讓信任不再只是口號，而是能被清楚定義、客觀驗證與複製推廣的標準。他強調，這項制度象徵全球半導體資安治理邁向制度化的重要一步，而台灣在其中扮演的角色，已從參與者，進一步成為能提供解方的先行者。

台積電全球安全管理資深處長屠震則指出，E187是SEMI首個專為半導體設備制定的資安標準，自2019年啟動、2022年正式發布，並透過符合性驗證（VoC）累積實務成果，如今在政府與SEMI授權支持下，正式進入認驗證制度階段。該制度已受到國際高度關注，未來可望擴大應用至更多製造領域，進一步提升全球供應鏈的整體資安韌性。

數位產業署長林俊秀表示，驗證制度背後真正的含義，其實反映了大家目前所談的「供應鏈韌性」與「可信履歷鏈」的概念。特別是在當前全球供應鏈高度關注風險中斷的情況下，「韌性」與「可信任」這兩個元素，已經在整個供應鏈中扮演非常關鍵的角色。 所以，資訊安全的驗證，不僅是資安管理的一部分，更像是在台灣的供應鏈上，貼上一個「值得信賴」的重要標章，這個標章的推出，對於台灣半導體產業整體的韌性來說，絕對是加分的。

此次記者會特別邀集奧義智慧、TXONE、Team T5、台達電子等資安業者，TCA、UL、SGS、TUV SUD 等潛在驗證單位，以及資策會資安所、工研院量測中心、三甲科技等潛在檢測實驗室共同與會，展現產官研合作推動制度落地的具體成果。

