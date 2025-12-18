最低工資補貼製造業 38萬移工納入、7.5萬家企業受惠

為支持勞工安定就業，勞動部今（18）日公告，委託經濟部產業發展署辦理「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，由勞動條件及就業平等司司長黃琦雅（左）、勞動力發展署副署長陳世昌（右）說明。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕明年最低工資再度調漲，但因應美國關稅衝擊，為支持勞工安定就業，勞動部今（18）日公告，委託經濟部產業發展署辦理「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，訂定支持勞工安定就業相關措施。勞動部指出，考量受美國關稅影響以製造業為主，本次補貼鎖定製造業，推估約有7萬5000家企業受惠，以114年營收相較前一年度（113）減少達一定比率，依據最低工資聘僱人數定額補貼，聘僱對象包含本勞及移工，預算額度20億元，實施細節仍待產發署訂定。

根據勞動部推估，此次7萬5000家企業，聘僱移工人數38萬人、約15%，本國勞工208萬，本國勞工佔比為84%，但明年這些企業聘僱的最低工資勞工人數目前未知，且需實際營收減少達到補貼標準，雇主才可依照人數獲得補貼。

雖然勞動部表示，115年的補貼方案，原則上比照112年疫情期間的「基本工資補貼方案」，補貼對象為「受國際情勢及關稅影響的製造業廠商」，但與112年的最大差異，在於此次依據企業內職災保險投保「最低工資投保級距」內的勞工人數，包含本國勞工及外籍移工，計算定額補貼費用。

為何此次的最低工資補貼包含移工？勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，這次最低工資補貼方案對象鎖定受國際情勢（如美國關稅）影響的製造業。製造業中包含許多傳統產業與中小企業，這些受影響的企業中，聘僱移工的比例很高，是主要群體之一。如果將受美國關稅影響的因素納入考量，卻把移工排除，除了會影響傳產、中小企業，對傳產中小企業雇用的勞工也會受到影響。將使勞動部希望透過補貼來幫助企業的力道減弱。

勞動力發展署副署長陳世昌提出數據指出，目前台灣有進用產業移工的製造業家數共4.7 萬家，其中有 4.6 萬家屬於傳統產業、製造業，剩下的1000家左右是高科技產業。因此製造業中傳產佔大宗，進一步分析這4.7萬製造業，100人以下的公司就多達4.3 萬家，佔比高達92.5%，若排除移工，將使很多傳統產業跟中小企業無法獲得協助。

這項補貼措施主要是依據今（114 ）年｢最低工資審議會」中，勞資雙方委員共同建議，勞動部與經濟部應共同針對受美國關稅等國際情勢影響的產業，在調高最低工資之餘，提供相關配套措施。基於此項建議，兩部會共同研議了補貼配套，以支持產業在配合政府調整最低工資的同時，仍能維持勞工、特別是邊際勞工的就業安定。

