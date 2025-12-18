自由電子報
王瑞瑜獲推舉出任全國加油站董事長

2025/12/18 16:48

王瑞瑜（左）獲推舉出任全國加油站董事長。（資料照）王瑞瑜（左）獲推舉出任全國加油站董事長。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑企業常務委員王瑞瑜今（18）日在全國加油站董事會推舉下，正式出任全國加油站新任董事長。王瑞瑜表示，對董事會的信任表達最誠摯的感謝，此人事案仍須依相關法規，報請主管機關通過後方得正式生效，後續將視審查結果，在符合法規前提下，以謙遜及審慎的態度，與全國加油站經營團隊密切合作、並肩前行，延續既有的寶貴經營成果與穩健發展方向。

王瑞瑜擔任台塑企業管理中心常務委員，長期督導台塑企業重大政策、推動升級轉型及實踐永續經營。王瑞瑜1984年完成美國學業後即進入台塑企業，歷練產業管理、市場開發等核心領域，並於2003年開辦生技事業、2008年帶領台塑企業布局新能源，更於2022年創立台塑新智能，串聯企業能量建構新能源產業鏈，是台灣傳統能源邁向新能源的見證者及推動者。

針對此次獲推舉為全國加油站董事長，王瑞瑜表示，全國加油站在賴正時董事長帶領多年以來，以會員經營模式建立品牌辨識度和市場地位，在競爭激烈的油品市場中站穩腳步，更顯示團隊擁有堅強深厚的實力。她感謝董事會給予的信任，深感責任重大，也十分珍惜與全國加油站團隊並肩合作的機會，將以審慎務實的態度看待這份責任，並承諾在全國加油站的良好基礎上持續深化競爭力、穩健經營，本次人事案會依相關法規辦理，在審查完成前，將充分尊重全國加油站既有治理方向及經營架構。

