親中經濟崩盤快吃土！「這國」外匯存底蒸發近9成終於醒了

〔財經頻道／綜合報導〕擁有南美洲西藏美譽的玻利維亞，能源礦產豐富，早被中國盯上。2018年加入一帶一路倡議，經濟不見起色還慘崩。外媒最新披露，玻國因腐敗和管理不善導致外匯存底枯竭，從2014年的151億美元（約台幣4756億）峰值降至23億美元（約台幣724億），縮水85%；黃金儲備也從42噸縮水到22噸，政府宣布全國進入經濟、金融、能源和社會緊急狀態。因此親商的保守派總統巴斯（Rodrigo Paz）上月就職後，外交大轉向，遠離與中國，向西方靠攏，終結近20年的親中政策。

58歲的巴斯贏得10月的總統決選，結束該國近20年的社會主義統治，首要任務便是著手因應40年來最嚴重的經濟危機。

目前玻利維亞正尋求與美國建立新的夥伴關係，並在重新調整其區域定位的同時，努力降低對中國的依賴。玻國外交部長阿拉馬約（Fernando Aramayo）近期訪問華盛頓，允諾將制定新的法律與監管制度，以吸引美國投資，並打破中國在其自然資源、尤其是鋰礦開採方面的「壟斷」。

不過，目前玻國經濟狀況仍處於面臨諸多危機。《infobae》17日報導，玻國政府宣布全國進入經濟、金融、能源和社會緊急狀態，並採取一系列特殊措施來應對該國面臨的結構性危機。由總統巴斯及其內閣簽署的第5503號最高法令，規定旨在穩定宏觀經濟、恢復國內流動性、增強國際儲備並保障燃料和能源供應的緊急行動，目標是重振生產、投資和就業，並實現公共行政的現代化和提高透明度。

該法令將當前的危機歸咎於前政府，指出玻國正面臨歷史上最嚴重的燃料短缺，加油站排隊現象持續一周以上，生產癱瘓，通貨膨脹加劇，5年內累積財政赤字超過300億美元（約台幣9450億）。並指出，由於腐敗和管理不善導致外匯存底枯竭，外匯存底從2014年的151億美元降至2023年的23億美元，玻國央行的黃金儲備也從42噸減少到22噸。

新法令最重要的條款包括：將最低工資標準設定為3300玻利維亞披索（約台幣1.5萬），比2025年提高20%，同時實施一項特別保護和公平計劃（PEPE），該計劃將向最弱勢群體每月發放150玻利維亞披索（約台幣686元）的現金補助，最長可達12個月。另外也對能源價格、金融、稅務等諸多領域進行規範，以加強宏觀經濟穩定性和外部競爭力。

