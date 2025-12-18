台美關稅突圍！國貿署助機械業組台灣隊、今年搶下1.9億美元訂單

經濟部國際貿易署長劉威亷（左5）發表組台灣隊搶訂單成果。（國貿署提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕經濟部國際貿易署今天（18日）在台中烏日發布今年在台美關稅談判壓力下，以「AI科技引領」與「布局新興市場」為雙核心，累計拓銷與媒合商機國外訂單1.9億美元，台灣機械工業同業公會理事長莊大立說，廠商合組「台灣隊」打團體戰，國貿署與外貿協會協助與國外買家一對一採購洽談媒合，強化戰力相當有感。

國貿署上午在台中烏日璞旅舉辦2025年「智慧機械海外推廣計畫」成果發表會，國貿署長劉威亷、中華民國對外貿易發展協會副秘書長周秀隆、台灣電子製造設備公會副秘書長張雁媜、台灣工具機暨零組件工業公會副理事長林松益、台灣智慧自動化與機器人協會副秘書長朱盈勳，以及台中市機械業二代協進會長張為鈞等近百名業者與會，國貿署發表協助中小企業在關稅變局中突圍，佈局6國，進行9場指標性國際展覽，累計拓銷與媒合商機1.9億美元。

劉威亷說，今年適逢歐洲展覽大年，帶領業者前進德國漢諾威工具機展（EMO）、木工機展（LIGNA）及杜塞道夫橡塑膠展（K Show）等世界級展會，除了發展國家，也持續耕耘新興市場，今年首度鎖定印尼參加製造展，協助業者切入東協在地供應鏈。

台灣工具機暨零組件工業同業公會分享美國關稅突圍經驗，三鋒、高明、協鴻、東捷、亞磯及金爪等廠商也暢談全球行銷關鍵策略。

莊大立強調，外貿協會帶領台灣廠商組「台灣隊」，在歐洲重要商展設置台灣館打團體戰，壯大聲勢，讓業者順利與國外買家進行一對一採購洽談媒合。

