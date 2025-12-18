經部明年度服務業創新研發計畫開跑 加碼運動服務研發補助

經濟部商業署今（17日）公告115年度「服務業創新研發計畫（SIIR）」開放受理申請。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部商業署今（17日）公告115年度「服務業創新研發計畫（SIIR）」開放受理申請，標的針對商業服務業的智慧化與低碳化，明年度針對「運動服務」領域特別加碼補助。

為鼓勵商業服務業邁向「智慧化」、「低碳化」，提升競爭力，經濟部商業署自106年推動SIIR服務業創新研發計畫，申請廠商需提出具明確的商業模式及市場可行性的創新服務研發計畫。

該計畫為延續性計畫，商業署今公告115年度補助資格條件及補助項目，受理申請期間今起至明年1月30日止。

補助類別分為3類：

1、個別創新，每案補助上限150萬元，以未曾獲SIIR 計畫補助者為優先，另新增「運動服務」領域每案補助上限200萬元。

2、合作創新，分為「聯合申請」與「連鎖體系，」每案補助上限500萬元，每案至少3家企業聯合申請，擇定一家為主導單位，若是連鎖體系則由總部申請，且創新服務需導入至少10家門店，新增「運動服務」領域每案上限700萬元。

3、國際化進階創新，針對具海外輸出潛力業者擴大商業規模，計畫內容須符合國際化服務貿易輸出者（跨境提供服務、境外消費、商業據點設立或自然人移動）。

其中，個別創新補助上限最高500萬元，如果是「運動服務」領域則則每案補助上限600萬元；合作創新補助上限最高1000萬元，如果是「運動服務」領域則則每案補助上限1200萬元。

