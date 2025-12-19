LTN經濟通》風雨百年企業 市場派得手卻重傷

大同寶寶為大同公司於1969年推出的吉祥物。（資料照）

中國法院判大同須連帶賠131億元

〔財經頻道／綜合報導〕台灣老牌企業大同公司（2371）近期經歷一連串震盪，從股權重整到境外投資風暴，再到股價劇烈震盪，最令市場震驚的是，中國最高人民法院判賠華映案「業績補償款」高達人民幣30.29億元（約新台幣131億元）定讞，大同內外交迫，投資人與市場開始重新審視這家老牌公司未來的方向。

大同成立於1918年，是台灣百年老企業，旗下產品如大同電鍋、大同電扇等深植人心，最高市值曾達新台幣5000億元。

請繼續往下閱讀...

然而，隨著內部家族派系與市場派股東之爭、錯誤的海外投資布局，以及面板、綠能等轉投資連連虧損，大同逐步從昔日榮景走向經營危機。

2025年12月13日，大同發布重大訊息，旗下破產子公司華映百慕達與中國華映科技的賠償官司，在中國最高人民法院終審定讞，大同與華映百慕達需負連帶清償責任，賠償金額高達人民幣30.29億元。

此消息一出，市場立刻反映在股價上，大同股價在15日開盤即遭遇重壓，盤中跳空跌停、成交量放大，委賣張數曾超過10萬張，顯示投資人短線恐慌拋售情緒強烈。

但大同強調目前資金充沛、財務健全，足以應對突發性財務風險，強調判決結果不影響公司營運。

大同公司生產的液晶顯示器（LCD）。（彭博資料照）

為上市作出業績承諾 竟捅出大麻煩

這起官司有超過十年以上歷史可追溯。案件始於2009年台灣華映（大同旗下子公司）投資中國華映科技時，應中國證監會要求與交易各方共同出具多達19項承諾，包括3年盈利達標等業績背書。

由於後續華映科技未能完成承諾目標，中國法院最終依契約與相關責任判決要求大同支付補償。大同對此回應稱，出具的承諾是為滿足中國上市要求，並非直接保證華映科技，且大同並未提供任何書面保證書；大同已啟動中國司法救濟程序，將提出再審，並依台灣法令嘗試阻止在台灣執行此判決。

大同策略長丁爾昆表示：「該判決在台灣尚無執行力。」據了解，儘管對岸判決在台執行力，尚待台灣法院裁定認可，無論判決是否成功翻盤，惟大同依循會計準則仍應先行提存備抵損失，預計每股虧損逾6元。業界並推估，大同很可能在今年第4季財報就會提列。

中國投資慘案的深層結構性教訓，大同華映案並非單一法律事件，而是台灣企業跨境投資風險的縮影。專家指出，中國投資案件涉及承諾函、證監會核准條件與跨法域執行問題，極易讓企業陷入責任範圍不清的困境。

三立電視董事長張榮華（左）接任大同董座，王光祥（右）轉任會長。（業者提供）



市場派四大股東先後退場

就在中國官司危機尚未解除之際，大同的股權版圖也發生重大變動。三立集團董事長張榮華自2025年8月以來斥資52.85億取得大同約6.07%股權，並於8月19日正式出任董事長。

張榮華上任後展開組織改造，包括延攬前東元高層張松鑌出任總經理，積極重整公司營運重心，聚焦電力、能源與AI相關市場，但大同仍面臨其他重大營運壓力。例如因違規問題遭工程會停權3年，使大同失去參與公家工程案的資格，影響未來營收來源。

大同的股東結構利益並非一致。過去以王光祥、鄭文逸、蔣東濬、吳振隆等為核心的大股東勢力，近年隨著股權減持、分散與法律及財務壓力逐步鬆動，四大股東早已不同心，王光祥在一次受訪中坦言「心好累」，反映出在長期股權博弈中陷入倦怠與無奈。

王光祥因長期向民間借款持有大同，利息負擔沉重，加上位於台北市精華地段的台北之星建案去化不順，2025年11月傳出個人跳票，他的財務問題顯然遠大於外界認知；另外，持股約5%的鄭文逸因涉嫌炒作大同股票，被法院判13年6個月，現正在獄中服刑。蔣東濬、吳振隆則是選擇將手中持股出脫，算是全身而退。

三立介入後，不少小股東與評論者對張榮華動機提出質疑。部分媒體人與政治人物指出，張榮華入主不僅因其經營能力，也與其握有龐大資產（包括土地）及政治、媒體資源有關。媒體分析指出，三立集團掌控的大型媒體版圖可能為大同未來資產活化提供額外支撐，但有人批評其目的可能與資產開發利益密切相關。

這類批評已在立法院引發討論，藍營立委質疑，張榮華布局大同是否涉及利益交換與資產重整方向的隱憂。

中國投資慘案的深層結構性教訓，大同華映案並非單一法律事件，而是台灣企業跨境投資風險的縮影。（資料照）

前後已換了7位總經理、4位董事長

多年以前，《台北時報》曾報導大同在中國投資交易中曾因未公開揭露相關資訊而被檢調追查，顯示該公司過去在海外布局、資訊揭露與法律風險評估上曾有爭議行為。

此外，歷史上台灣企業到中國布局也曾遭遇法律與監管風險，例如大同早年有中國投資，遭金融監督管理委員會查處中國投資人非法取得股份事件，顯示企業跨境交易若未嚴格遵循規範，後果不堪設想。

大同這一連串事件反映出老牌企業在全球化與股權重整時代下的困境。從中國投資慘案、高額判賠，到股權結構轉換與內部博弈，這一企業不僅面臨外部法律與市場挑戰，也必須克服內部治理與股東利益衝突。

自從大同變天以來，高層人事變動不歇，前後換了7位總經理、4位董事長，業界人士直言：「這些入主大同的股東，都不是為了永續經營本業而來。」張榮華的到來，是否能改變大同的困境？而他如何面對中國投資風暴，值得關注。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法