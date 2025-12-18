終止連二平！中國出手整頓鋼鐵出口 中鴻明年1月開漲盤

中鴻明年1月開漲盤。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中國官方整頓鋼鐵出口市場，有望支撐亞洲鋼價，單軋廠中鴻（2014）今（18日）開盤，明年1月內銷3大鋼品熱軋、冷軋與鍍鋅每噸調漲150元，2月外銷則依產品及地區別調整，中鴻認為，後續鋼價支撐轉強。

在總體經濟方面，中鴻指出，美國聯準會（Fed）於12月例會再降息1碼，並宣布每月購買400億美元短期公債，擴大向市場注入流動性，將有助提升市場經濟動能。另外，12月10日中國召開中央經濟工作會議，定調2026年將著重「擴大內需」，並延續積極財政及寬鬆貨幣政策，為宏觀政策及產業運行奠定穩健基調，預計全球經濟溫和復甦態勢不變。

供需方面，中國11月粗鋼產量為6987萬噸，較去年同期大降10.9%，且受秋冬季環保限產影響，供給端保持收縮態勢，全年粗鋼產量有望降超4000萬噸。

影響市場更為關鍵是12月12日中國商務部、海關總署發布公告，自2026年1月1日起對鋼鐵產品實施出口許可證管理，以鎖灰色管道漏洞，規範低端出口秩序，料將有利於未來亞洲鋼市及行情穩定。

整體來看，中鴻認為，近期煤鐵行情持穩運行，中國鋼鐵龍頭的寶武、鞍本鋼廠新盤調漲，顯示在中國官方整治「內捲式」競爭下，後續鋼價支撐轉強，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，因此1月盤價務實溫和調漲。

