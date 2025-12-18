造反了？傳中國拚多多高管與官員互毆 政府關係部門團滅30人被炒

外媒及中媒均披露，中國電商巨頭拼多多多名高管疑與國家市場監管總局人員，發生肢體衝突，引起軒然大波。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國電商巨頭拼多多多名高管疑與國家市場監管總局人員，發生肢體衝突，引起軒然大波。中國《財新》爆料，拼多多有關消息人士透露，因「12月3日發生的打架事件」，拼多多的政府關係部門多名員工被辭退。據悉這個部門有30人全數被炒，因事涉敏感，《財新》的報導已遭全網下架。

《彭博》11日披露，據知情人士透露，上週拼多多員工與中國監管部門工作人員，至少爆發2起肢體衝突，監管部門人員當時正在該電商上海辦公場所執行檢查。報導認為，大型中企與監管機構之間的互動演變為肢體衝突實屬罕見，這起事件可能會引發投資人對拚多多面臨更嚴格監管的擔憂。

這起衝突事件持續發酵。根據港媒及中媒報導，網傳此事件始於12月3日，國家市場監管總局官員突然對拼多多上海總部進行檢查。12月4日，拼多多高層召開會議，認為此事與該公司副總裁文學跳槽至小紅書有關。據悉，文學曾任市場監管總局廣告司副司長，現為小紅書高管，2020年11月加入拼多多後，2025年中跳槽到小紅書。

緊接著，拼多多高層指派3名高管，包括風控負責人阿灿、集團高級副總裁劉琼及多多買菜負責人余瑾浩，前往辦公場所意圖引發衝突，試圖終結檢查。12月4日晚，3人與市場監管總局人員發生肢體衝突，雙方均報警。

中媒《財新》進一步披露，12月16日，拼多多有關消息人士爆料稱，因12月3日發生的打架事件，拼多多的政府關係部門多名員工被辭退。網傳消息稱共有約30名員工丟飯碗，都是政府關係部門員工。

對此，市場監管總局及拼多多方面亦未回應財新相關問詢。目前財新的報導已遭全網下架。

1位被辭退的員工開轟，自己當天不在上海，根本是代罪羔羊，認為這是一場「甩鍋式的滅口」，呼籲拼多多全面徹查「12.3」事件。

