諧音梗帶動外送訂單！全台「最有梗之都」由它奪下

〔記者邱巧貞／台北報導〕在競爭激烈的外送市場中，「好記、好笑」逐漸成為餐飲品牌的重要流量密碼。德商foodpanda公布最新「全台諧音梗店家外送觀察」指出，善用諧音雙關命名的店家，不僅更容易被記住，實際搜尋與銷售表現也明顯優於同規模店家，平均每月搜尋量高出約三成，顯示創意命名已成為帶動曝光與訂單成長的關鍵策略。

桃園奪冠 其次高雄與台南

foodpanda觀察發現，台灣餐飲市場近年掀起一波「諧音魂」熱潮，從品牌名稱到商品品項，無所不在。其中，以泰式／越式料理店、火鍋店與早餐店最熱衷運用諧音梗命名，成為外送平台上最具話題性的三大類型；不只餐飲，生鮮雜貨類商品也加入這波行列，以諧音命名的品項數量較去年成長約兩成，顯示「有梗」已不只是行銷噱頭，而是實際有效的商業工具。

諧音創意不只提升搜尋率，也直接反映在銷售成績上。foodpanda指出，不少店家進一步將幽默延伸至商品命名，例如桃園的「大窯大擺窯烤披薩」，巧妙將食材諧音融入品項名稱，推出「絕代雙椒披薩」、「口墨橫飛披薩」等商品，不僅成功吸引消費者目光，相關品項平均銷量更穩定名列店內前五名，確實轉化為實際買單。

從區域分布來看，諧音梗名店也呈現明顯的在地特色。依據foodpanda統計，今年由桃園市以最多諧音梗店家數量，拿下「最有梗之都」第一名，高雄市與台南市分居第二、第三名。顯示不同城市對創意命名的接受度與使用密度各有差異，但整體趨勢皆朝向高記憶點、高討論度發展。

foodpanda分析，在社群與搜尋導向的消費環境中，一句巧妙的諧音店名，往往能快速在網路上發酵、成為話題焦點，帶動曝光。從可不可熟成紅茶、八曜和茶到鶴茶樓等知名品牌的成功案例可見，諧音不只是娛樂效果，更是品牌建立與流量經營的重要助力。即日起至12月30日，只要於平台指定餐廳輸入優惠碼「天天爽」，即可享65折優惠。

