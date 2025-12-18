勞保條例修正草案初審通過 政府負最後支付責任入法、短絀應撥補

立法院社會福利及衛生環境委員會18日初審通過「勞工保險條例」部分條文修正草案，朝野立委達成高度共識，將「政府負最後支付責任」明文入法。（圖取自林月琴臉書）

〔記者方瑋立／台北報導〕 立法院社會福利及衛生環境委員會今（18）日初審通過「勞工保險條例」部分條文修正草案，朝野立委達成高度共識，將「政府負最後支付責任」明文入法；至於撥補金額爭議，最終採納行政院版本，未將具體金額寫入法條，但明定「當年度保險費收入少於保險給付支出」時政府應撥補的啟動機制。全案審查完竣，不須交由黨團協商，將提請院會公決。

勞保年金改革攸關千萬勞工權益，此次修法焦點在於第66條的「撥補法制化」與第69條的「政府最後支付責任」。

在第66條撥補機制部分，國民黨團及部分在野立委曾主張應明定撥補金額下限（如年撥補1000億元）以確保基金水位。經委員會討論，召委廖偉翔最終裁示，第66條照行政院提案及修正動議通過。新法除了將「政府撥補」列為基金來源，也新增「其他財源挹注及相關收入」項目，為未來多元財源預留空間。

在撥補執行面上，條文明定「於當年度保險費收入少於保險給付支出之情形，中央政府應有適當經費撥入或補助」，強化撥補的必要性條件。為回應在野黨擔憂，委員會同步通過跨黨派附帶決議，要求未來編列撥補預算原則上「不低於過去年度撥補的金額」。

第69條關於政府責任部分，朝野展現高度共識，初審通過條文確認「勞工保險之財務，由中央政府負最後支付責任」，將國家擔保責任從行政宣示提升至法律層次，並規定中央主管機關應至少「每三年」檢討一次保險財務。

針對弱勢勞工保障，初審通過第29條修正案，明定勞工申請的「紓困貸款」可存入專戶，不得作為抵銷、扣押或強制執行標的，保障救命錢安全。但基於權利義務對等原則，修法也同步收緊規範，明定勞保欠費及貸款本息不適用破產免責規定，且若未繳清保費及滯納金，勞保局應暫行拒絕給付，待繳清後始發給。

至於立委廖先翔等人提案增訂第74條之2，主張擴大勞保年資併計公保、軍保等其他社會保險年資，勞動部認為此舉涉及各職域保險整合之重大變革，建議維持現狀；委員會決議該條維持現行條文，不予修正。

勞動部長洪申翰在審查過程中強調，此次修法將「政府負最終支付責任」入法，即是將政府的責任與義務明確寫入法律中，作為對勞工權益的具體承諾。針對撥補機制，他也表示依據條文規範，未來當保費收入少於支出時，政府將有適當經費撥入，並會持續爭取預算挹注，確保制度運作穩健 。

