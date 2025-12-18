王品集團萬人尾牙 董事長喊台灣營收明年破200億

王品（2727）集團今天舉辦萬人尾牙，王品集團董事長陳正輝表示，王品連續3年獲利超過一個半股本，並喊出明年台灣市場營收要衝破200億元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團今天舉辦萬人尾牙，王品集團董事長陳正輝表示，王品連續3年獲利超過一個半股本，並喊出明年台灣市場營收要衝破200億元。

王品集團今天萬名員工齊聚台北南港展覽館，席開970桌舉行年終尾牙，王品集團董事長陳正輝率高階主管身著棒球服、揮舞著「TEAM王品」大旗出場。陳正輝表示，王品連續3年獲利率超過「一個半股本」，公司以服務為本與人才為本為核心，非科技導向。王品在台灣市場擁有最多、最大規模的餐飲品牌與夥伴，並喊出明年台灣事業群將突破200億的目標。

王品累計1-11月兩岸自結合併營收達到212.5億元，年增5.22%，連續第3年突破200億元大關。其中台灣事業群累計1~11月營收為174.5億元，年增7.33%；中國事業群1~11月營收為38億元，年減3.48%。

