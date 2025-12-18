台灣在AI供應鏈地位超重要！外媒點破3個事實：全球難以複製

馬來西亞媒體指出，台灣的AI供應鏈有3個不可忽視的事實。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在全球AI產業快速成形之際，台灣正以低調卻關鍵的姿態，深度參與這場供應鏈重組。馬來西亞媒體報導指出，台灣不僅在2025年GDP成長預測中繳出亮眼成績單，更實際成為多家國際科技企業AI基礎設施的重要製造夥伴，報導指出，台灣的AI供應鏈有3個不可忽視的事實，馬來西亞與其將台灣視為競爭對手，不如深入研究其經驗，學習如何在全球AI供應鏈中建立自身地位。

馬來西亞《新海峽時報》指出，馬來西亞媒體們似乎忽略了以下兩條消息，台灣2025年的GDP預計將成長高達7.37%，這是15年來未見的增幅，遠超四個月前的4.45%預測；同時，緯穎科技正式確認為柔大馬楊忠禮集團（YTL）AI數據中心的製造與基礎設施合作夥伴，然而，媒體焦點仍放在YTL與輝達的合作上，鮮少討論台灣在全球AI供應鏈中不可或缺的角色。《新海峽時報》認為，這不免令人疑惑「我們究竟對台灣在全球AI供應鏈中的現況了解多少？」

請繼續往下閱讀...

報導提及，台灣的AI供應鏈有3個不可忽視的事實。首先，台灣在全球AI供應鏈中的不可替代性，不僅限於晶片生產（如台積電）。台灣已制度化地成為AI數據中心基礎設施的供應商，包括數據中心使用的伺服器、每台伺服器中的主板與電源模組、運行高運算力AI數據中心所需的液冷系統，以及整合所有伺服器的機櫃。

其二，台灣擁有完整的科技製造生態系統，全球難以複製。無論是IC設計、晶片製造、IC封裝、研發、電子電機人才培育，或更廣泛的AI基礎設施製造，台灣經濟在每個環節都有布局。這並非偶然，而是台灣過去50年在高等教育、法規與企業創新持續投入的成果。

其三，台灣企業也成為非輝達AI供應鏈的重要供應商。亞馬遜與Google為削弱輝達在GPU市場的壟斷，以及降低對其晶片的依賴，正在部署特殊應用晶片（ASIC），這些晶片被安裝在各自的CPU與TPU內，用於運行自家及客戶的數據中心，而台灣企業仍是亞馬遜與Google新興供應鏈中最可靠的合作夥伴。

而台灣在全球AI供應鏈中的地位，也對馬來西亞有著啟示。無論是輝達領導的AI基礎設施，還是亞馬遜與Google驅動的供應鏈，這都證明了台灣對AI供應鏈的掌握既廣且深。然而，與摩根士丹利已探討的輝達供應鏈相比，亞馬遜與Google推動的ASIC供應鏈中，台灣企業的角色仍幾乎鮮為人知。

對馬來西亞這樣尋求搭上AI浪潮的半導體經濟體而言，進一步的學術與市場研究十分必要。馬來西亞目前依賴台灣的AI基礎設施來運作其數據中心，而這種依賴與政府宣稱建立韌性供應鏈的目標相悖。因此，與其將台灣視為競爭對手，不如深入研究其電子電機製造經驗，學習如何在全球AI供應鏈中建立自身地位，是時候正視台灣在當今全球AI供應鏈中的角色了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法