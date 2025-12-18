川普：下一任聯準會主席將「大力支持」降息

美國總統川普（Donald Trump）週三（17日）表示，下一任美國聯準會（Fed）主席將會是一位「大力支持」降息的人。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（17日）表示，下一任美國聯準會（Fed）主席將會是一位「大力支持」降息的人。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）當前的任期將於2026年5月結束，外界高度關注其繼任人選。

《路透》報導，川普週三（17日）在一次全國演講上表示，他很快就會宣布下一任Fed主席，此人將大力支持降息，房貸利率將進一步下降。

報導指出，目前已知的Fed主席候選人包括白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）、Fed前理事華爾許（Kevin Warsh）以及現任Fed理事沃勒（Chris Waller），3人都主張利率應低於現有水平。

然而，上述3人目前都未明確表示會按照川普要求的那樣大幅降息，甚至降至危機水平的1%，即便是川普最近任命的理事米蘭（Stephen Miran）也不曾主張將利率降至如此低的水平。

