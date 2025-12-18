薪水高、福利好也撐不住？27歲男轉職IT大廠 「1原因」讓他6個月崩潰離職

27歲男順利高薪轉職，但才半年就撐不下去，崩潰離職的原因竟是「公司文化」。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人希望能在薪水高、福利好的職場環境工作，但1名在IT公司工作的27歲男子，原本以為自己完成了一次「教科書等級」的成功轉職，新公司薪資福利優厚，帶薪休假率也很高，但卻怎麼也沒想到，自己才半年就撐不下去，而讓他崩潰離職的原因竟是「公司文化」。

日媒指出，27歲的K先生還未婚，僅有一次轉職經驗。當初決定換工作，理由其實很單純，想結束和當時的女友結束遠距離戀愛，但現在回想起來，坦言那時的動機有點輕率，整個轉職過程帶著幾分浮躁，並沒有真正想清楚。

據報導，k先生的求職過程相當順利，前後只花了約2個月，同時使用求職網站與工作仲介，鎖定「無需外派」的企劃相關職務。很快地，他拿到一家大型集團旗下IT公司的工作機會，開心地入職了。

但一切真正的轉折點，發生在入職之後。他指出，第一天跟著主管到各部門打招呼時，就感覺氣氛不太對勁，同事們態度冷淡，有些人甚至連回應都沒有，整個職場瀰漫著一種疏離感。後來他才發現，這家IT公司極度個人主義，內部文化偏向「各自為戰」。

更致命的是，他本身並沒有IT的基礎背景，但公司幾乎沒有任何系統性的培訓機制。在這裡，真正被視為「武器」的只有技術和知識，沒有人會花時間教新人。只見到工作一件接一件丟過來，但怎麼做卻沒人說清楚，向主管求助也得不到具體指引，久而久之，他開始覺得自己像是被丟包的對象，甚至產生「麻煩的工作都推給我就好」的被害感。

日媒指出，壓力在日積月累下擊潰了k先生。直到準備離職時才知道，自己這個職位的前兩任都曾短時間內離開。這些關鍵資訊，在轉職前幾乎無從得知，但他也反省，如果當初做更深入的企業研究，也許能更早察覺異樣，而不是等到心態徹底崩潰才抽身。

如今，K先生已重新投入求職市場；他形容，這段經歷像是「全部打掉重來」，讓他深刻體會到一件事：薪資、福利、制度再漂亮，如果企業文化與自身能力背景嚴重不合，再成功的轉職，也可能在半年內宣告失敗。

