北台今年新案推案總額低空破兆元 年減幅達3成

北台灣今年新建案推案金額推估1.1兆元，是2020年以來、破1兆元記錄以來最低的一年。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕北台灣今年新建案推案金額推估1.1兆元，年減3成，更是2020年以來、破1兆元記錄以來最低的一年。

進一步觀察各縣市今年整體推案金額，相較去年，僅宜蘭縣增長、其它縣市全數呈現衰退，以新北市的4842.9億元最多，不過，年減幅約10%，第二名則是桃園市的2869.4億元，年減幅約31.4%，第三為台北市的2343.8億元、年減幅約47.5%，再來則是新竹縣市的756.2億元、年減幅約50.4%，也是北北桃竹等縣市中，年度推案金額衰退幅度最大，基隆推案金額約86.6億元、年減幅70.2%，而宜蘭地區推案量有270億元、年增幅約13.7%。

貸款不易、信用管制 買氣呈現不振

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，今年房市因貸款不易與央行信用管制措施等影響，呈現買氣不振，因此，建商推案相對謹慎。

且新案買氣以個案表現為主，其中建商品牌、推案地段，以及小宅規劃等三項要件兼具的新案，才能吸引到買氣，加上年底數個破百億元大案登場，才讓今年北台灣全年推案金額低空飛過破兆元大關。

對於2026年北台灣新案市場預測，陳炳辰表示，明年為選舉年，可預期會有政策利多釋出，加上股市獲利了結轉往房市的可能性仍存在，甚至央行有機會稍微鬆手，因此，不需要過度悲觀，甚至整體推案金額有機會回溫1成。

