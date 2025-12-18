美系外資上修台積電目標價至1888元，看好明年營收年增30%。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國AI股近期陷入估值過高的修正，拖累台積電（2330）股價跌破季線，不過，美系外資出具最新報告看好AI將成為全球半導體產業強勁的成長動能，基於台積電明年資本支出（capex）達490億美元，以及3奈米產能持續擴充，預估台積電明年營收年增率可達30%，高於市場共識預期的22%，台積電在明年初法說會可能會對明年營運給出「20%中段」的成長指引，偏向較保守的假設，但預期其後續季度表現將優於該指引，將台積電目標價從1688元上修至1888元。

美系外資上調全球雲端AI晶片的整體可服務市場（TAM，包括AI GPU與 AI ASIC），同時也將AI半導體晶圓代工營收的年複合成長率（2024–2029年）上修至60%，高於台積電原先給出的40%中段指引，估計2029年整體AI晶片市場規模將達5500億美元，而台積電可自AI晶片代工服務中創造約1070億美元營收，約占其2029年總營收的43%。一般伺服器CPU與網通需求強勁、抵銷PC與智慧型手機疲弱，預期台積電將把公司整體營收年複合成長率（2024–2029）上修至20%–25%，高於原先的15%–20%指引。

請繼續往下閱讀...

美系外資將台積電目標價上調至1888元，維持「優於大盤（OW）」評等，基於營收與毛利率的上行空間，將2026年與2027年每股盈餘（EPS）預估上調13%與1%。 2026年與2027年平均 EPS 計算，目前股價本益比分別為16倍與13倍，價格仍具吸引力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法