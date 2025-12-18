國旅最愛去哪裡？2025最新調查出爐「這地區」奪冠

LINE旅遊公布2025年國內旅遊調查，國人選擇國旅時重視短天數、便利性、熟悉感，花東奪下最想前往城市榜首。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕國內旅遊最愛去哪裡？LINE旅遊今日公布「2025國旅大調查」最新結果，顯示台灣民眾在旅遊選擇上更重視短天數、便利性與熟悉感，其中「花東地區」以遼闊自然景觀與放鬆節奏奪下最想前往國旅目的地冠軍，其後依序為宜蘭、台南，第四、第五名則為澎湖與高雄。

LINE旅遊指出，本次調查樣本以女性居多（62%），年齡集中於35至44歲（32%）與45至54歲（24%），居住地以北部為主（53%）。

請繼續往下閱讀...

從旅遊頻率來看，有51%的用戶一年僅安排1至2次國內旅行，28%會進行3至5次，另有11%過去一年未進行國旅，顯示國旅並非高頻行程，而是多數人用來在忙碌生活中短暫喘息的輕旅行選項。

在最吸引人的國旅城市排名中，花東與宜蘭因自然風光與慢活步調深受青睞，台南則憑藉深厚文化底蘊與美食魅力佔有一席之地，澎湖與高雄則分別以海島風情與港都漫遊提供多元旅遊氛圍。

至於選擇國旅的主要原因，「可安排短天數、不用請假」佔比最高（20%），其次為交通便利、可快速抵達（16%）與語言溝通無障礙（15%），飲食習慣相近、免簽證或護照及旅遊資訊取得容易等因素，也凸顯國旅的低門檻與低壓力特性。

整體而言，國旅的核心吸引力在於能快速成行、準備簡單、立即放鬆，符合現代生活節奏。為進一步活絡地方觀光，交通部觀光署也規劃於明年度推出多項旅遊補助方案，符合資格者每人最高可領2,000元，LINE旅遊則將持續整合住宿比價、票券與交通服務，協助民眾一站式完成國旅規劃，讓短天數旅行依然能輕鬆又有感。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法