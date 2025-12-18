英特爾測試「紅鏈」設備惹議！共和黨鷹派怒批：威脅美國國安

英特爾（Intel）傳出正在測試與中國有深厚關聯的設備商產品，引發美國國會議員強烈抨擊，擔憂此舉將危及國家安全。圖為英特爾公司標誌。（路透檔案照）



〔編譯陳成良／綜合報導〕美國晶片大廠英特爾（Intel）近期傳出正在評估與中國關係密切的半導體設備商產品，引發華府政壇強烈反彈。據《路透》17日報導，多位共和黨資深議員指控，英特爾此舉將威脅美國國家安全，特別是考慮到該公司接受了美國政府鉅額補貼，卻考慮將具中國背景的設備導入其最先進的製程中。

報導指出，爭議焦點在於英特爾正在測試由「盛美半導體」（ACM Research）製造的晶片設備，並評估是否將其應用於英特爾最先進的「14A」製程。盛美半導體雖總部位於加州，但與中國有深厚連結，其旗下兩個單位去年因涉嫌支持中國政府獲取軍用技術及製造先進晶片，遭美國政府列入出口管制實體清單（黑名單）。

美國田納西州共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在聲明中嚴厲批評：「在美國晶片製造中測試與中國有關聯的工具，是為（中國政府）操縱或破壞我們最先進的半導體能力大開後門。」她形容英特爾將美國國家與經濟安全置於風險之中的行為「令人震驚且無法接受」（egregious）。布萊克本呼籲通過立法，禁止領取美國政府補貼的晶片製造商在擴廠計畫中使用中國設備。

眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）也警告，若將中國製造設備引入美國工廠並加速採用，將是抹去美國在AI晶片優勢「最快的方式」。他強調：「鑑於英特爾因符合國家利益而獲得美國納稅人慷慨支持，很難相信該公司會考慮採取這一步驟，這可能危及美國國家安全。」

英特爾：嚴守資安 未用於生產

針對指控，英特爾回應表示，目前並未在生產中使用盛美半導體的工具，並強調公司完全遵守美國法律與法規。英特爾聲明指出，公司「極其嚴肅地看待美國國家安全責任，並在嚴格的IT與網路安全協議下運作」，包括限制單一設備接收數據、確保設備間無法連線，並監控所有通訊以保護敏感資訊。

雖然《路透》無法確定英特爾是否已決定正式採用該設備，且無證據顯示英特爾違反任何法規，但對華鷹派擔憂，這可能導致英特爾的敏感技術訣竅流向中國，甚至面臨北京潛在的破壞風險。盛美半導體方面則未回應置評請求。

