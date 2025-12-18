北市貧富消費差距擴大 低所得家庭APC破百、高所得戶降至59.8％

台北市最新家庭收支訪問調查結果，每戶家庭平均消費傾向（Average Propensity to Consume,APC）為76.5%，較前一年增加1.0個百分點，可支配所得跟不上生活必要支出增加。（圖取自主計處報告）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市最新家庭收支訪問調查結果顯示，台北市2024年每戶家庭平均消費傾向（Average Propensity to Consume,APC）為76.5%，較前一年增加1.0個百分點，顯示可支配所得跟不上生活必要支出增加；而最低所得20%家庭的APC，較前一年增加9.1個百分點，最高所得20%家庭的APC59.8%，下降0.8個百分點，主計處表示，高所得家庭可支配所得成長較消費支出快，致APC下降。

主計處說明，每戶家庭平均消費傾向（APC）是以可支配所得為分母、基本生活必要支出為分子來計算，是衡量家庭在當年消費的意願，通常隨可支配所得增加而減少。

根據最新家庭收支訪問調查結果顯示，2024年台北市APC為76.5%，較2023年增加1.0個百分點，仍較五年前、2019年的81.0%減少4.5個百分點。與台灣地區、其他五都及新竹市比較，台北市APC76.5%高於台灣地區76.3%、新北市74.6%、桃園市74.4%及新竹市72.8%，低於台中市83.0%、台南市76.9%及高雄市76.8%。

主計處表示，若依每戶可支配所得高低將戶數等分為五組，最低所得20%（第一等分位組）家庭為115.7%，較前一年增加9.1個百分點；最高所得20﹪（第五等分位組）家庭為59.8%，較前一年減少0.8個百分點，顯示台北市最高所得20%家庭，可支配所得成長較消費支出快，致APC下降。

