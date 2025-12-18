焦點股》華邦電：美光報喜 記憶體族群股價齊揚

美光報喜，華邦電等記憶體族群股價齊揚。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美光於17日美股盤後公布2026會計年度第一財季業績，營收與獲利皆超過市場預期，展望第二季將更好，毛利率預計為68％，美光並指出記憶體晶片的供應將持續顯著短缺到2026年，甚至更久。美光法說報喜，激勵記憶體族群股價上漲， 截至9點55分，華邦電（2344）暫報77.4元，上漲3.5元、漲幅4.74%，成交量達24.22萬張，居台股成交量之冠。

美光第一季營收年增57％，來到136.4億美元，超出分析師預期的129.5億美元，淨利54.8億美元，調整後每股盈餘（EPS）為4.78美元，優於預期的3.95美元；毛利潤為77.53億美元，毛利率56.8％。其中，雲端記憶體業務銷售達52.84億美元，較去年同期翻倍成長。

展望第二季，美光預估營收為187億美元，上下浮動4億美元，遠超過分析師預期的143.8億美元；每股盈餘預估為8.42美元，上下浮動0.2美元，優於分析師預期的4.71美元；毛利率預計為68％，上下浮動1個百分點，超過分析師預期55.7％。

美光執行長Sanjay Mehrotra在財報電話會議上表示，AI資料中心容量的擴張，正大幅推升對高效能、高容量記憶體與儲存產品的需求，伺服器出貨量需求顯著轉強，不僅第二財測營收、毛利率、每股盈餘和自由現金流都將創新高，預計2026財年的業務也將持續走強。記憶體晶片供應短缺將持續到2026年或更久。

