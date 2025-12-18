半導體短缺衝擊，本田計畫暫停或減產中國、日本工廠生產。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本汽車大廠本田（Honda）週三（17日）透露，受半導體供應短缺影響，公司計畫自今年12月下旬至明年1月上旬，暫停或縮減日本及中國工廠的整車生產。

《共同社》報導，根據本田計畫，其與中國廣汽集團合資的工廠將自12月29日起停產5天；日本方面，部分工廠將於2026年1月5日及6日停產2天，1月7日至9日的產量亦將低於原定計畫。

請繼續往下閱讀...

本田並未透露具體受影響的日本工廠名稱，但埼玉製作所（埼玉縣寄居町）與鈴鹿製作所（三重縣鈴鹿市）被視為可能對象。

由於目前整體減產規模尚未明朗，本田表示，後續生產安排將依半導體供應情況再行判斷。

此前，本田於10月至11月間暫停墨西哥工廠生產，美國與加拿大工廠亦被迫減產，主因是中資半導體企業安世半導體（Nexperia）受出口管制影響。對於此次半導體供應短缺是否涉及安世的產品，本田並未說明。

根據本田11月公布的截至2026年3月的財年合併財報預期，因半導體供應不足導致產量未達預期，公司營業利潤預計將減少1500億日圓（約新台幣304億元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法