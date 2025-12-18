就是要發！彰化重劃區土地搶標 20坪地被258萬8888元標走

彰化縣今年完成第二次農地重劃區抵費地標售，成交11筆，其中一筆競標帶數字諧音的吉祥金額，258萬8888元（我發發發發發），就是要發。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府本週完成今年第二次農地重劃區抵費地及零星集中土地標售 ，26筆農牧用地及鄉村區乙種建地共成交11筆，脫標率42.3%，為縣庫挹注881萬多元的賣地收入，其中，引人注目的是一筆工業區土地，3人合買以連續5個阿拉伯數字8「發發發發發」的諧音吉利數字標下，而秀水鄉與田中鎮多筆從數萬元不到10萬元的平價農地也都順利標出，顯示小資置產與相鄰地主整合土地的需求很高。

縣府地政處表示，抵費地標售收入會歸入農地重劃區抵費地專戶，作為專戶基金，款項用來修繕與維護重劃區內農水路等公共設施，抵費地面積不大、總價相對低，產權明確，對想整合土地的鄰近地主或散戶投資人來說是置產的好機會，今年兩次標售結果都不錯，第一次高達7成標脫率，兩次來已為縣府專戶挹注2560多萬元收入。

請繼續往下閱讀...

脫標的土地當中，秀水鄉安東（一）農地重劃區復興段8平方公尺農地，底價4萬2560元，比一台125CC新機車還便宜，由毗連耕地旁地主以4萬3000元標下。田中鎮外三塊厝農地重劃區新外三段，也有4筆全是機車價的農地則由同一人標得，得標金額從最低的4萬4360元到最高也才6萬3000元，都是「小資族」置產的入手價。

成交金額最高的為鹿港鎮頂厝重劃區永安段乙種工業區土地，由3人合買68平方公尺（約20.57坪）土地，得標金額為258萬8888元（我發發發發發）搶下，比底價238萬元硬是高出20萬8888元，折算每坪12萬5857元，也是有「我發」（58）的吉祥數字。此外，鹿港鎮草港尾重劃區鹿洋段一筆大面積農地有1573.53平方公尺（約530.44坪）則由毗連農地旁地主以375萬元高價成交。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法