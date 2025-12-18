焦點股》華碩：扛不住記憶體大漲壓力 外資下修目標價

華碩今日早盤股價走弱。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕記憶體價格不斷飆漲，衝擊PC產業未來出貨與獲利能力，美系外資出具最新報告調降NB大廠華碩（2357）投資評等，從「買進」降至「中立」，目標價從854元降至672元，美系外資強調，持續看好華碩在PC業務朝向AI PC與電競PC升級，並自消費性電子產品延伸至AI伺服器的多元化業務多布局，但記憶體成本上升，使整體PC市場環境轉趨嚴峻，至於華碩AI伺服器出貨市佔率仍偏低，先前業務成長預期可能過於樂觀，未來獲利成長動能恐趨緩。華碩早盤股價走弱，下跌逾3%，創4月24日以來波段新低。

截至9:23分左右，華碩股價下跌3.12%，暫報559元，成交量逾2410張。

美系外資指出，基於兩大理由降評華碩，首先是Windows 10換機潮逐步結束以及記憶體成本上升，整體PC市場環境轉趨嚴峻，相較之下，僅有全球市佔龍頭聯想（Lenovo）在逆風市場中可能展現較佳的抗壓能力。其次，在AI伺服器方面，雖然華碩AI伺服器營收佔比持續提升，但其自有品牌AI伺服器的出貨市佔率仍偏低，先前對該業務的成長預期可能過於樂觀。

