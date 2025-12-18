馬斯克：如果能挺過「這時」 xAI將成為最強AI公司

知情人士表示，馬斯克告訴員工，如果xAI能夠挺過接下來的2到3年，將成為最強AI公司。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，上週在xAI舊金山總部舉行的公司會議上，執行長馬斯克（Elon Musk）告訴員工，如果公司能夠挺過接下來的2到3年，xAI將戰勝競爭對手，成為最強大的AI公司。

《商業內幕》報導，知情人士表示，馬斯克稱，xAI快速擴張其運算能力和資料容量，將是實現超級AI，並成為最強大AI公司的關鍵因素。馬斯克也提到，xAI預計在未來幾年內，最快2026年，將實現與人類智慧相當甚至超越人類智慧的通用人工智慧（AGI）。

馬斯克在今年11月曾表示，xAI的Grok 5模型有10％的可能性實現AGI，該公司計劃在明年初發表這一模型。

知情人士透露，馬斯克也告訴員工，xAI相較於其他AI公司將更具優勢，因為他們每年可以獲得約200億美元至300億美元（約新台幣6320億至9480億元）的資金，xAI預計也將受惠於馬斯克旗下其他公司。特斯拉（Tesla）已於今年稍早將Grok整合到車輛中。

整體而言，員工們認為馬斯克對於公司的發展感到滿意，一名內部人士形容這次會議「氣氛活躍」。

知情人士提到，馬斯克還設想在太空建造資料中心，並提出了殖民火新的計劃。知情人士表示，特斯拉的人型機器人最終可以用來管理這些外星資料中心。

馬斯克先前曾透露，人型機器人Optimus最快明年就能為SpaceX的任務提供支援。Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）和OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）都曾公開討論在太空建造資料中心的可能性，不過皮查伊坦言，這仍是一項「登月計劃」。

