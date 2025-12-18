自由電子報
台股開盤》台積電仙人指路失靈 指數跌150點破季線

2025/12/18 09:06

台積電仙人指路失靈，指數跌150點破季線。（資料照）台積電仙人指路失靈，指數跌150點破季線。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕甲骨文重挫，美股週三4大指數全面收黑，台積電ADR更大跌近3.5％，雖然台積電週三在跌破季線，盤後鉅額交易驚見10張漲停價1575元成交價，但仙人指路失靈，台股週四在晶圓雙雄、鴻海、環球晶、台光電等電子股開盤下跌，指數開盤跌77.72點，以27447.45點開出，雖然金融股續扮要角，但不敵電子與傳產拉回，指數開低走低，跌150點，測27375點，跌破季線。

市場對人工智慧（AI）相關資金投入的疑慮揮之不去，拖累科技股表現，在甲骨文暴跌拖累下，市場避險情緒升溫，美股週三全面走低，道瓊及標普兩大指數均連續第4個交易日收黑，標普與那指跌至3週以來低點，費半下跌近4%，台積電ADR下跌9.88美元或3.45%。

道瓊工業指數下跌228.29點或0.47%，收報47885.97點。

標普500指數下挫78.83點或1.16%，收在6721.43點。

那斯達克指數下滑418.14點或1.81%，收22693.32點。

費城半導體指數挫跌263.13點或3.78%，收6695.31點。

