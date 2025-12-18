川普一句話救回油價！國際油價脫離近5年低點

國際油價週三（17日）大漲逾1%。圖為停泊在委內瑞拉馬拉開波湖的油輪。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普下令，對所有遭制裁、進出委內瑞拉的油輪實施封鎖後，全球地緣政治緊張局勢升高，同時也緩解了市場對全球原油供給過剩擴大的疑慮，國際油價週三（17日）大漲逾1%。

美國紐約西德州中級原油期貨收在每桶55.94美元，上漲67美分，漲幅1.2%。

布蘭特原油期貨收在每桶59.68美元，上漲76美分，漲幅1.3%。

不過，美國燃料庫存持續增加，抑制了油價的進一步漲勢。

在前一個交易日，市場因俄羅斯與烏克蘭和平談判出現進展跡象而回落，油價一度收在近5年低點。這是因為若達成和平協議，西方國家可能放寬對俄羅斯的制裁，釋放更多原油供應，在全球需求仍顯脆弱之際，此舉恐進一步衝擊市場平衡。

川普於週二下令封鎖所有遭制裁、進出委內瑞拉的油輪，並表示他將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府視為「外國恐怖組織」。委內瑞拉政府隨後發表聲明，拒絕川普所謂的「荒謬威脅」。

川普發表封鎖言論的一週前，美國才剛在委內瑞拉外海扣押了一艘遭制裁的油輪。

目前尚不清楚將有多少油輪受到影響，美國將如何實施這項封鎖措施，也不確定川普是否會如同上週般，動用美國海岸巡防隊（USCG）攔截船隻。近幾個月來，美國已將軍艦調派至該區域。

部分能源專家對川普最新行動是否會對全球原油供給造成實質衝擊持保留態度。

Kpler 能源分析師在報告中指出：「美國的行動或許會在短期內製造市場波動，並帶來有限的風險溢價，但單憑這些措施，尚不足以收緊全球供需平衡，或推動原油價格出現持續性上漲。」

儘管許多自委內瑞拉裝載原油的油輪已遭制裁，但經由伊朗與俄羅斯運輸委國原油與原油產品的部分船隻，尚未列入制裁名單。此外，在華府先前授權下，由雪佛龍（Chevron）租用的油輪，仍持續將委內瑞拉原油運往美國。

中國是委內瑞拉原油的最大買家，約占全球供給的1%。

美國汽油與蒸餾油庫存增加，也削弱了原油漲勢。根據美國能源資訊署（EIA）數據，上週美國原油庫存下滑，但汽油與蒸餾油庫存的增幅，均高於分析師預期。

EIA表示，截至12月12日當週，美國原油庫存減少130萬桶，至4.244億桶，略高於《路透》調查中分析師預估的減少110萬桶。

同一期間，美國汽油庫存增加480萬桶，至2.256億桶，遠高於分析師原先預期的增加210萬桶。包含柴油與取暖油在內的蒸餾油庫存，當週增加170萬桶，至1.185億桶，也高於市場預期的120萬桶增幅。

