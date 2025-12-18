白銀即將一飛沖天！羅伯特清崎：2026年上看每盎司200美元

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，右）預測白銀價格至2026年可能上看每盎司200美元。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕鑒於美國聯準會（FED）近日調降利率，市場解讀此舉釋放出可能走向量化寬鬆（QE）的訊號，理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）呼籲投資人增加配置實體黃金、白銀，以及比特幣與以太幣，以因應未來潛在的通膨風險，並預測白銀價格至2026年可能上看每盎司200美元（約新台幣6317元）。

羅伯特清崎週三（17日）在社交平台X發文指出，聯準會已向全球市場釋放其未來政策方向的訊號，聯準會降低了利率，這預示著量化寬鬆政策（QE）即將實施，或者說他們正在啟動「印鈔機」，並引用資深投資經理人暨風險資本家勞倫斯・勒帕德（Larry Lepard）於其著作《The Big Print》中的觀點，認為長期而言，寬鬆貨幣政策恐推升通膨壓力，使缺乏準備的民眾承受更高生活成本。

作為因應，羅伯特清崎建議投資者，多買一些實體黃金、白銀、比特幣和以太幣，並透露上週聯準會再次宣布降息後，他立刻又加碼購入實體白銀。

羅伯特清崎表示，白銀即將一飛沖天，預測2026年白銀價格可能會漲到每盎司200美元。相較之下，2024年白銀價格約為每盎司20美元（約新台幣631元）。

有人可能會有疑問「真的需要再買白銀嗎？」，對此羅伯特清崎表示，其實並不是必須，只是他討厭被自己的政府坑害，且希望在這個虛假的經濟體系崩潰時，自己站在受益的一方，變得更富有。

