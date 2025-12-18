想在東京23區買房又不想當盤子？日本專家揭「平價自住區」：幾乎沒外國人

日本都市地區房價近年來不斷飆升，東京23區的公寓平均價格，至今仍維持在高檔水準。圖為東京街景。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本都市地區房價近年來不斷飆升，東京23區的新建公寓平均價格，在2023年就超過了1億日圓（約2065萬元新台幣）大關，至今仍維持在高檔水準，中古公寓的價格也受到新建公寓帶動而一路上揚，同樣出現顯著漲勢，對一般想買房自住的人來說，東京23區的公寓被視為「可望而不可即的存在」。但日本不動產專家解析，東京23區公寓價格，存在相當明顯的「價格落差」，如果不是以投資為目的，而是為了實際自住而購買公寓的話，建議可避開千代田區、中央區、港區等外國人投資熱點，而世田谷區的三軒茶屋則是受到日本人歡迎的街區，另外也可以選擇距離車站「步行11分鐘以上」的物件，價格會更為親民。

日本媒體《MoneyPost WEB》報導，不動產評論家榊淳司表示，東京23區的新建公寓價格「動輒破億」，其實是因為千代田區、中央區、港區等超高價物件拉高了整體平均值；即便同樣位於東京23區內，實際上仍存在相當明顯的「價格落差」。

榊淳司說：「如果不是以投資為目的，而是為了實際自住而購買公寓，與其追逐價格高漲的行政區或區域，不如避開這些熱區，從各區內實際需求為主的『區域』尋找中古公寓，也是一種可行的選擇。」

榊淳司分析，東京都心內公寓價格高漲的原因，是來自於外國人購買。他說：「購買都心超高價公寓的買家中，約有3成是來自台灣、中國、香港等地的外國人。他們重視的是像『在東京六本木擁有一間公寓』這種一眼就能理解的身分象徵，因此多半選擇知名度極高、人人耳熟能詳的地段。這正是近2至3年來，東京都心地區房價出現異常飆漲的主要原因。」

榊淳司進一步指出：「相對地，例如世田谷區的三軒茶屋，對日本人來說是相當受歡迎的街區，但外國買家幾乎不進場，原因恐怕就在於『三軒茶屋』這個地名在海外並不為人所熟知。」

不過東京23區公寓價格其實存在相當明顯的「價格落差」，根據 LIFULL HOME’S 公布的中古公寓價格行情資訊，排名第一的千代田區，平均價格高達2億367萬日圓（約4205萬元新台幣），排名第二的港區為1億5230萬日圓（約3144萬元新台幣），第三名中央區為1億3144萬日圓（約2714萬元新台幣），第四名澀谷區為1億2416萬日圓（約2563萬元新台幣），前四名全數超過1億日圓。

相較之下，排名墊底的足立區中古公寓平均價格僅3689萬日圓（約761萬元新台幣），排名第22的葛飾區為3848萬日圓（約794萬元新台幣），可發現即使同樣位於東京23區內，千代田區與足立區之間的價差已超過5倍。此外，就算在同一行政區中，不同地段之間的公寓價格，也可能出現極大的差異。

榊淳司建議，如果未來打算轉售的話，建議可以購買距離知名車站步行10分鐘以內的物件，原因在於，多數人在瀏覽網路房產平台時，搜尋條件通常會設定為「5分鐘以內」或「10分鐘以內」，幾乎沒有人會設定「15分鐘以內」，因此距站較遠的物件往往較難出售，價格也容易下滑。

因此反過來說，如果是以長期自住為前提，未來並不打算出售，那些未被投機資金炒作、價格尚未高漲的「步行11分鐘以上」的物件，反而有機會能以較低價格入手。

