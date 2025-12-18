「金」厲害！黃金又漲了 「這貴金屬」再噴出新高

週三（17日）黃金價格上漲。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕數據顯示美國就業市場疲軟，強化了聯準會（Fed）降息可能性，同時，美國與委內瑞拉的緊張加劇，提升了避險需求，週三（17日）黃金價格上漲，另白銀首度突破每盎司66美元，再創新高。

黃金現貨價上漲0.7%，報每盎司4334.01美元，盤中稍早漲1%。

2月交割黃金期貨上漲1%，報每盎司4373.9美元。

現貨白銀則上漲近4%，報每盎司66.22美元，盤中稍早觸及66.88美元的高點。《路透》報導，Marex分析師梅爾（Edward Meir）說：「白銀帶動黃金上漲，部分資金正從黃金轉向白銀、白金和鈀金。白銀短期內漲到每盎司70美元，看起來是合理的目標。」

數據顯示，美國11月非農就業人口新增6.4萬，比前月強勁，但失業率上升到4.6%，是2021年9月以來最高。

DHF Capital S.A.執行長兼資產經理人說：「市場仍預期Fed 2026年上半年會降息兩次，因此將在這段時間持續支撐著金價。」Fed上週宣布今年連續第3次的降息1碼（25個基點），投資人目前押注，2026年會有兩次每次1碼的降息。

市場等待週四將公布的消費者物價指數（CPI），及週五的個人消費支出（PCE）物價指數。

此外，美國總統川普下令「封鎖」所有進出委內瑞拉且受制裁的油輪，是對委內瑞拉強人總統馬杜羅（Nicolas Maduro）升高施壓的最新行動，此舉提振了避險需求。

