被裁員後人生全垮？59歲人資主管找不到工作 揭年齡歧視困境

美國一名資深人資主管在57歲時被裁員，之後長達20個月都找不到工作，最終她搬到朋友家的地下室居住，一度靠著打零工勉強維持生計。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在逼近退休年紀的時候失業，會是怎樣的狀況？現年59歲、居住在美國堪薩斯市都會區的人力資源專業人士史密斯（Amy Smith），擁有多年人資管理經驗、並擔任年薪6位數美元管理職的情況下，仍於2023年因公司重整遭裁員，從住高級公寓的白領人士，變成申請糧食補助、變賣家當、寄居朋友地下室的人，人生從此急轉直下，。

《商業內幕》報導，史密斯表示，她2023年9月接到主管來電，告知她任職的銀行正在進行組織重整，她的職位下個月就會被裁掉，而在失業後，她原以為憑著自身資歷，頂多2個月就能再度找到工作，未料求職長達20個月仍毫無進展。她大量投遞履歷，甚至不惜應徵基層職缺，卻屢屢在面試最後關卡敗北，當時57歲的她，不禁懷疑自己遭遇「年齡歧視」。

長期求職受挫，讓史密斯陷入嚴重憂鬱，她透露，自己曾整天穿著睡衣、不開燈、不看電視，甚至連起床都覺得困難。2024年初，失業補助到期後，她被迫申請糧食券（Food Stamp），情緒一度崩潰。

史密斯後來開始強迫自己每天離開公寓，為了維生，史密斯陸續從事二手車銷售、便利商店等零工，並在社群平台變賣家具、醫療設備以支付房租，但仍付不起，最終房租遭轉交催收。她只得將家當塞進休旅車，先搬到佛羅里達州投靠家人，之後回到堪薩斯市，暫住朋友家的地下室，這也是她現在的住所。

在回到堪薩斯市後幾個月後，史密斯應徵了一家健康保險公司的人資職缺，經歷多輪面試後卻遲遲沒有回音，史密斯多次主動追蹤進度，清楚表達自己非常想要這份工作，最終，被史密斯錄取了，該公司的執行長說，正是她在整個面試過程中展現的堅持打動了他。

史密斯坦言，她比以往更加珍惜現在擁有的一切，並激勵自己更努力工作，重新建立那些重要的東西：存款、退休金、屬於自己的家，甚至是自我價值。她也分享，若能對低潮時的自己說一句話，那就是：「先起來就好。」哪怕只是刷牙、換衣服、走出門5分鐘，都是走出憂鬱的重要一步。她強調：「不要放棄自己，因為你值得。」

