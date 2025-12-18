AI需求仍強！記憶體飆漲帶動獲利 美光財報超預期

美光第1季業績表現超出預期，並給出強勁的財測。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於供應緊張和AI資料中心需求旺盛，記憶體晶片價格飆升，美光科技（Micron Technology）週三（17日）公佈財報，第1季業績表現超出預期，並給出了強勁的財測，帶動美光股價盤後漲近8％。

綜合外媒報導，美光公佈Q1營收136.4億美元（約新台幣4315億元），高於分析師預期的128.4億美元（約新台幣4061.9億元）；淨利為52.4億美元（約新台幣1657.6億元）；經調整後每股盈餘4.78美元，高於預期的3.95美元。

美光表示，第2季營收預計將達187億美元（約新台幣5915.7億元），超過分析師預期的142億美元（約新台幣4492.1億元）。每股盈餘則預計大幅成長至8.42美元，超過預期的4.78美元。

美光的晶片是資料中心伺服器、個人電腦、智慧手機和汽車等各種產品的基礎元件。同時也是全球僅有的3家高頻寬記憶體（HBM）晶片供應商之一，另外兩家是南韓的SK海力士（SK Hynix）和三星電子（Samsung Electronics）。

美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，AI資料中心容量的成長正明顯推動高效能、高容量記憶體和儲存的需求成長。伺服器單元的需求已顯著成長。梅羅特拉補充，美光預計到2025年，伺服器單元成長將接近10％。

梅羅特拉預估到2026年，記憶體市場仍將保持緊張 ，並且在中期內，美光預計將只能滿足幾個主要客戶約一半到3分之2的需求。

美光在月初宣佈，將停止直接向消費者銷售記憶體和其他零件，以保障AI晶片和資料中心的供應。

在談到供應短缺問題時，美光商務長薩達納（Sumit Sadana）表示，在這種環境下，各領域的許多客戶都不可避免地會發現，他們採購所需的記憶體能力會受到影響。沒有哪個客戶可以獲得100％所需的記憶體，而且有很多客戶實際獲得的記憶體量遠低於他們認為的實際需求。

美光高層提到，公司正在和主要客戶談合約，並將2026年資本支出計劃從先前的180億美元（約新台幣5694.3億元）增加到200億美元（約新台幣6327億元）。

