沒負債、每月退休金6萬不夠用 ! 7旬夫妻因「1現實」生活全崩盤

〔財經頻道／綜合報導〕即使已經還清房貸，並擁有退休金與可觀存款，退休後的生活也未必高枕無憂，因為意外開支或家人都可能會影響安享晚年的計畫。日媒報導，一名住在東京近郊的佐藤誠（77歲，化名）與妻子佳代（75歲，化名）本以為在經濟條件充足、生活單純，就能安心迎接人生下半場。沒想到，家人成為這對7旬夫妻安享晚年的變數，導致精疲力竭。

據報導，佐藤夫妻早在20年前就已清償房貸，兩人合計每月可領超過30萬日圓（約新台幣6萬元）年金，手中還有約3200萬日圓（約新台幣647萬元）的存款，親友關係和睦，在外人眼中幾乎是「理想退休家庭」。但這樣的平靜生活，卻在52歲的長子正人突然返家後徹底變調。

正人原本在中型製造業任職，去年因健康因素離職，失去收入後無力負擔東京的房租，便提出「暫時回家住一陣子」。他當時說很快就會找到新工作，只是需要一點時間喘口氣。夫妻倆心軟答應，卻沒想到這個「暫時」就是一年。

隨著時間過去，正人幾乎整天待在二樓房間滑手機，求職進展有限，家事也幾乎不幫忙。家中開銷隨之攀升，伙食費明顯增加，水電瓦斯費每月多出將近8000日圓（約新台幣1619元），還不時出現「手機費先幫我墊一下」、「這個月保費有點吃緊」等請求。

儘管這些金額看似不大，但長期累積下來，讓佐藤夫妻心中的不安與疲憊愈來愈重。對此，妻子坦言，最難受的不是錢，而是那種被視為理所當然的感覺。

佳代指出，這些存款原本是為了未來醫療、照護與突發狀況所準備，現在卻一點一滴被「預料之外的孩子」消耗掉。更令人五味雜陳的是，兩年前為了退休準備的無障礙裝修，甚至還預留了照護空間，現在卻成了兒子的長期落腳處。

左藤先生指出，為了安享晚年所準備的最後住所，已被用來承接孩子的人生卡關。他們幾次委婉詢問兒子未來打算，卻總以「現在就業很難」、「這個年紀真的不容易」含糊帶過，始終沒有離開的意思。對佳代而言，更沉重的是心理壓力，她也不敢對外人提起這件事，總覺得像是自己教養失敗，甚至感到羞愧。

據日本總務省2024年的家庭調查，有2名或以上成員的退休老年夫婦，其平均每月支出為25.6萬日圓（約新台幣5.1萬元），而實際收入僅為22.2萬日圓（約新台幣4.4萬元），因此，日本許多家庭實際上是「入不敷出」。

日本專家指出，像佐藤這樣的家庭在日本並不少見。高齡父母與無業成年子女同住，不僅拉高生活成本，也讓原本單純的退休規畫，牽扯了扶養、相處界線與未來繼承等複雜問題，其精神負擔往往比金錢更沉重。

專家指出，面對這類情況，並非一定要「狠心趕人」，而是應該及早建立清楚的界線，例如透過家族信託、使用借貸契約，或明確約定生活費與居住期限，讓責任與權利透明化。必要時，也可借助理財顧問或社福機構，由第三方協助溝通，避免情緒對立。

或許，退休人士真正需要重新思考的，不只是「錢夠不夠」，而是老後要如何拿捏與家人的距離，才能在照顧彼此之餘，也不把自己的人生一併耗盡。

