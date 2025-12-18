90歲父總笑說退休金足夠過舒適生活！兒回家被「這1幕」震撼了

90歲父親總笑說退休金足夠過舒適生活，兒回家被冰箱空無一物震撼了。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕曾在運輸公司工作，晚年在1家計程車公司上班的90歲翁，不願離開家鄉，與兒子同住，為讓兒放心，總笑著說，退休金足夠他過舒適生活，而兒子因對退休制度不了解，加上又不好意思問父親錢的事，一直為認父親過的很好，直接他即將60歲，決定回家與父親一起慶祝退休，沒想到打開冰箱，裡內是空的，而且，冰箱根本沒開機，進一步了解，才知父親的退休金只有70萬日圓（約新台幣14萬），此真相讓兒震撼不已。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，即將滿60歲的A先生（化名）表示，母親15年前因癌症去世，此後他的父親一直獨居，由於父親生前很少做家務，A先生很擔心他獨自生活，甚至問過他是否願意和他們一起住。然而，父親笑著說：“我不想離開我們共同的家。以後我靠退休金生活，我會學著做家務的。”

請繼續往下閱讀...

起初，A先生很擔心，經常聯絡父親詢問情況，但當他看到父親做的家務事比他預想的要多時，他鬆了口氣，心想：「看來他只要努力就能做到。」後來，他當上了經理，日常工作非常繁忙，再也無法探望遠在他鄉的父親。

然而有時聽到有關老人孤獨離世、貧窮和搶劫等問題的新聞，A先生會感到擔憂，因此，偶爾會打電話給父親，而父親會主動對他說：“我一切都好，沒什麼好擔心的。我的退休金足夠我生活，所以我沒問題。”

由於A先生對退休金制度了解不多，所以只聽父親的一面之詞，根本不知道父親退休金實際上能領到多少錢，此外，他也不好意思問父母錢的事。

直到A先生即將滿60歲退休，心想，「是否也能像父親一樣靠退休金生活呢？」於是，他決定了解一下退休金的知識，並向公司的員工福利部門諮詢相關事宜。

由於A 先生自大學畢業後一直在1家公司工作，因此他已長期參加員工養老保險，並且曾擔任管理職位，並一度獲得高薪，讓他對退休後生活擔憂徹底消除。

不過，A先生突然想起了1件事，父親是個體戶，而且是長期個體經營，因此，對於父親在電話裡說，‘我的養老金足夠我過上舒適的生活’，感到懷疑。

於是他決定時隔多年再次回到家鄉，慶祝自己的退休生活，沒想到，回家見到父親時，由於膝蓋不好，即使在房間裡也得用手推車，在屋裡走動時也搖搖晃晃的。

見此況，A先生問父親，平時是如何購買食品雜貨？出於好奇，A先生打開冰箱，卻大吃一驚。冰箱是空的。而且，冰箱根本沒開機。A先生呆立在冰箱前，驚魂未定。

再進一步追問，發現父親的退休金只有70萬日圓左右，也就是說，平時都是靠每月5.8萬日圓（約新台幣1.16萬）養老金過活。由於父親擁有1間小房子，沒有房貸，所以只要不用擔心房屋維修，日子還能過得去，但是，最近物價上漲，加上他身體每況愈下，他已經無力購物。

在得知真相後， A先生說，父親所說：“我靠退休金過得很舒服”，但這其實是謊言，是他不想讓兒子擔心而撒的謊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法