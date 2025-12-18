台灣上榜還大進步！2025全球城市實力排名出爐

2025年世界城市實力排行榜，台灣上榜。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本地產開發商森大廈公司旗下智庫「森紀念財團」（Mori Memorial Foundation）公布「2025年世界城市實力排行榜」，英國倫敦連續14年蟬聯冠軍、東京超車紐約榮登第2名，台灣也在這份榜單上，整體排名從第30名進步至排在第24名，其中環境表現特別亮眼，此項指標從去年第20名一舉進步到第2名。

「世界城市實力排行榜」根據經濟、研究與開發、文化與交流、居住、環境以及交通便利性等6大領域共72項指標，針對全球48個主要城市進行評估。

跟報告指出，今年的報告重點關注東亞城市的顯著崛起，以及一些西方城市的停滯不前，顯示地緣政治緊張局勢、區域通膨差異等全球性挑戰，正極大的影響世界主要城市的表現。

根據報告，結果反映出亞洲地區的積極發展趨勢，雖然倫敦整體得分下滑，但仍保住自2012年以來穩坐的冠軍寶座，日本東京排名第2，創下該指數設立以來的最高排名，美國紐約、法國巴黎和新加坡分居第3、第4與第5名。

6至10名城市為首爾、阿姆斯特丹、上海、杜拜、柏林。

台灣部分，台北市整體拿下第24名，在6大領域中，經濟26名、宜居性25名、文化與交流40名、研究與開發25名、交通便利性19名、環境從第20名大幅躍升至第2名。

「環境」領域中，還有再生能源使用率、廢棄物回收率、空氣品質等小指標，台北在該領域中排名大幅提升，主要是因今年納入的兩項新指標「企業永續評估」與「生物多樣性」，台北在新增「企業永續評估」小指標中排第1、「生物多樣性」排第8。

