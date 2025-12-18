退休後就安心? 專家揭 : 最容易讓人踩雷的「理財真相」

專家提醒退休族要避免落入理財陷阱。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「這樣做，退休後就可高枕無憂」的行銷用詞，讓不少人在退休理財上一步步掉進陷阱。日本專家指出，只要金融商品行銷上不斷強調「退休金不夠用」、「不靠自己會很慘」的話術，就能讓人乖乖掏錢買保險、買基金，但實際上，不少金融商品產品對退休生活幫助有限，甚至可能讓人越買越不安。

專家強調，金融商品名稱裡帶著「退休」2個字的商品，例如個人退休保險或是宣稱「像退休一樣每月領錢」的投資信託。這類商品名字聽起來很安心，彷彿能補足國家退休金的不足，但實際上，它們多半只是包裝成保險的儲蓄或投資工具，保障功能極低，卻綁住資金長達30-40年。

請繼續往下閱讀...

以個人保險為例，常見的說法是「返還率106%」，乍看之下好像很划算，但這不是年利率，而是花了40-50年，100變成 106。換算下來，年化報酬率連0.4%都不到，如果再考慮未來物價上漲，長期把錢鎖在這種低報酬商品裡，其實風險不小。

另一個常讓退休族誤以為「很安心」的，是「月配型基金」。這類商品迎合了退休後想要「每個月都有現金進帳」的心理，但問題在於，就算投資虧損，它也可能照樣發配息，而這些錢往往只是從自己的本金裡拿出來，等到發現帳面金額大幅縮水時，才驚覺根本不是想像中的穩定收入。

更麻煩的是，這類商品結構複雜、手續費偏高，風險與成本都不低，卻常被包裝成「退休族專用」。許多人直到資產明顯縮水，才發現自己被「退休後安心無憂」這句話誤導。

日媒指出，退休理財不是不能儲蓄或投資，而是不要被話術牽著走。真正讓退休生活安心的，不是聽起來多美的承諾，而是看清成本、風險與彈性。一旦被「退休後就沒問題了」這類說法蒙蔽，反而可能替未來埋下更大的不安。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法