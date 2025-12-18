中國狂發長期債籌資 供需失衡恐在2026進一步惡化

中國正透過發行更大比例的長期主權債券以獲得資金，供需失衡恐在2026年進一步惡化。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國正透過發行更大比例的長期主權債券以獲得資金，但供應量增加可能會推高殖利率，並抑制本來就已經疲軟的需求。包括股市上漲、對抗通貨緊縮，以及美中貿易關係改善在內的一系列因素，對長期債券的需求正面臨壓力。

根據《彭博》彙整的數據顯示，期限超過10年的中國債券在中央和地方政府未償債務的佔比已經達31％左右，為10年來最高，從2018年的11.6％低點大幅攀升。與此同時，股市上漲、對抗通貨緊縮，以及美中貿易關係改善在內的一系列因素。本月中國30年期公債殖利率上漲10個基點至2.28％，接近1年來最高水位。

澳盛銀行（ANZ）資深中國策略師刑兆鵬（Xing Zhaopeng）表示，供需失衡的情況可能會在2026年進一步加劇，長期債券的需求減少，而供應風險可能更高。

分析師預計，明年仍將維持較大的規模發債，北京可能在第一季公佈新的目標。其他主要國家例如美國和日本也面臨類似的壓力，需要籌資來為更高的支出提供資金，他們已轉向發行更多短期債券，以平息投資人的不滿。

由於一些中國的銀行對曝險持謹慎態度，導致中國長期債券的需求受到影響。光大證券（Everbright Securities）分析師王一峰（Wang Yifeng）表示，部份貸款機構的利率風險上升，限制了他們吸收超長債券的能力，長期債券的需求增加，也提高了銀行的投資存續期間。

隨著貸款機構要求比類似期限主權債券更高的溢價，債券拍賣中的定價壓力也不斷增加。今年以來，30年期地方政府債券拍賣的平均票息之間的利差不斷擴大，過去12個月中有8個月的利差超過20個基點。2024年，只有12月份出現如此大的利差。

中國當局也面臨著如何在維持財政擴張的同時，適應一個不太願意承擔長期風險市場的擔憂。在已開發國家當中，英國和日本由於財政擔憂加劇，已傾向短期借貸。

中泰證券（Zhongtai Securities）固定收益分析師表示，如果對中國長期債券的需求持續下降，官員可能必須採取類似措施，轉向短期債券。展望未來，監管機構可能需要在某些風險管理限制方面給予銀行更大的靈活性。債券市場的發行期限可能會根據市場情況進行調整，從而改變超長期新發行債券的比例。

