Costco財報揭密！發現會員行為有「重大轉變」 恐動搖核心策略

美式賣場好市多（Costco）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）的空間規模驚人，擺放著豐富種類的商品，以及不斷變化的動線配置，Costco 希望會員能對親自到店購物感到興奮。因此會精心挑選商品來源，並以策略性方式陳列庫存，藉此促使會員增加消費。這些走進賣場、親自購物的會員，也是Costco最喜歡的消費者，不過，越來越多 Costco 會員，正開始以不同的方式購買他們喜愛的商品，也就在線上購物的「數位銷售」模式。

根據 Costco 在最新一季財報電話會議上的說法，在上個會計季度中，數位銷售年增 20.5%，遠高於整體同店銷售 6.4% 的成長幅度。Costco 也指出，該季度其數位網站流量年增 24%，App 流量更大增 48%。

請繼續往下閱讀...

Costco 執行長瓦克里斯（Ron Vachris）向投資人表示：「Costco 的數位願景，是在倉儲賣場與線上通路之間，為會員提供無縫接軌的體驗，並藉此建立信任與忠誠度。」

Costco 財務長米勒奇普（Gary Millerchip）則表示，他對會員在數位平台上的互動明顯增加感到高興。他說：「我們對會員數位互動動能持續提升感到相當滿意，並預期按照我們對數位銷售的定義，長期來看仍將維持快速成長。」

Costco 顯然正持續投資改善數位體驗，以帶動銷售成長。米勒奇普表示：「我們仍看到許多機會可以進一步強化與會員的數位互動，也期待能分享後續進展。」

然而鼓勵會員透過線上下單，在某種程度上，卻與 Costco 長期以來的核心策略背道而馳，也就是鼓勵會員走進賣場、對商品產生興趣，並希望他們在原本計畫購買的商品之外，額外多買一些。

這項策略長期以來為 Costco 帶來良好成效。但若越來越多消費者轉向線上購物，Costco 可能會流失因實體門市「尋寶式購物體驗」而產生的非計畫性消費。外媒指出，若Costco希望顧客持續走進實體賣場，勢必得採取更具策略性的做法。

值得注意的是，Costco 已在 2025 年推出新策略來吸引更多人流，包括為黑鑽卡會員（Executive members）新增提早購物時段，並在週六為所有會員延長1小時營業。Costco 表示，這項措施已帶動銷售成長。

米勒奇普指出：「我們對會員們對延長營業時間的正面回饋，感到非常滿意。」

接下來，Costco 必須在此基礎上，尋找更多方式吸引消費者進店，特別是在會員越來越傾向以數位方式完成 Costco 採購的情況下。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法