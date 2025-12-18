驚人 ! 「這國」通膨失控高達556％ 彭博曝 : 美國大推一把「背後盤算」

川普加大施壓，委內瑞拉通貨通膨率飆升至500%以上。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普持續升級金融孤立行動，委內瑞拉正面臨通膨急遽失控的局面。彭博指出，根據最新數據顯示，截至12月17日的過去12個月中，委內瑞拉通膨率飆升至556%，凸顯制裁壓力正迅速向實體經濟傳導。

據了解，川普政府在數月以來不斷加大對委內瑞拉的施壓力度，意圖迫使長期執政的社會主義領導人馬杜羅下台。川普更在16日升級施壓油輪封鎖，加劇委內瑞拉經濟窒息。此舉被認為，將進一步重創該國能源產業，並切斷政府最重要的硬通貨來源。

據顯示，目前委內瑞拉的通膨率達556%，已遠高於今年6月底的219%，更與2024 年僅45%的水準形成強烈對比。

報導指出，儘管該指標僅基於加拉加斯一家麵包店出售的一杯咖啡價格，測算方式相對粗略，但在委內瑞拉政府已停止定期發布官方經濟數據近十年的背景下，它被視為當前最具實時參考價值的通脹代理指標。

分析人士指出，能源出口受阻不僅會削弱政府財政，還將直接影響私營部門獲得美元和加密貨幣的能力，從而進一步推高物價水平。川普也在社交媒體上表示，這將帶給委內瑞拉前所未有的衝擊。

據報導，大量委內瑞拉人已對玻利瓦爾的持續貶值「免疫」。由於本幣長期貶值，許多企業早已改用美元向員工發薪，並要求客戶以美元結算。如今，約90%的私營部門員工以美元計薪，從而在一定程度上維持了購買力。

但對公務員、養老金領取者及所有仍以玻利瓦爾收入為主的人群而言，無疑是又一次沉重打擊。在長期經濟危機下，已有數百萬委內瑞拉人被迫離開祖國。

