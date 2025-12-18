快學起來！股神巴菲特9個「超實用」理財術1次看。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特被譽為史上最具預見性和最受尊敬的投資者，當你立志攀登事業巔峰，渴望獲得競爭優勢時，通常明智的做法是效仿那些已經成功登頂、累積了數十億美元財富的人，而巴菲特的9個超實用理財術，是投資人值效法，只要跟著做，投資成功率將呈指數級增長。

《GoBankingrates》報導，巴菲特以其平易近人的魅力和關於投資藝術的經典語錄而聞名。這位「奧哈馬先知」的淨資產估計約為1460億美元，事實勝於雄辯。

如果你學習並運用巴菲特的最佳投資技巧，你的投資成功幾率將會呈指數級增長，以下是巴菲特的9個理財絕妙方法

1.永遠不要虧錢

巴菲特最受歡迎的建議之一是：「第一條規則：永遠不要虧錢。第二條規則：永遠不要忘記第一條規則。」如果你一開始就虧損，那麼想要回到起點就難上加難，更別提盈利了。

2.以低價獲得高價值

巴菲特分享的另一個關鍵原則是：「價格是你付出的，價值是你得到的。」當你付出的價格與獲得的價值不符時，就會虧錢，例如，支付高額信用卡利息或購買很少用到的東西。相反，要過簡樸的生活。

巴菲特建議，在製定股票投資策略時，首先要尋找以更低價格獲得更高價值的機會。他寫道：“無論是襪子還是股票，我都喜歡在商品降價時購買優質商品。”

3.養成健康的理財習慣

巴菲特在佛羅裡達大學的演講中說：「大多數行為都是習慣性的，人們常說，習慣的枷鎖輕得讓人感覺不到，直到它重得讓人無法掙脫。」努力培養良好的理財習慣，並改掉那些損害你錢包的壞習慣。

4.避免負債 尤其是卡債

巴菲特的財富累積之道在於讓利息為他工作，而不是像許多美國人那樣辛勤工作來支付利息。 「我見過太多人因為酗酒和槓桿，也就是藉錢，而失敗，」巴菲特在1991年於聖母大學的1次演講中說道。 “在這個世界上，你其實並不需要太多槓桿。如果你夠聰明，即使不借錢也能賺到很多錢。”

巴菲特尤其對信用卡持謹慎態度。他的建議是完全避免使用信用卡。 “信用卡利率非常高，”巴菲特曾說過，“有時高達18%，有時高達20%。如果我以18%或20%的利率借錢，我早就破產了。”

5.手頭備些現金

確保安全的另一個關鍵是始終保持充足的現金儲備。 「我們始終保持至少200億美元的現金等價物，通常遠不止於此，」巴菲特在波克夏公司年度報告中寫給股東的一封信中建議。

企業和個人都可能渴望將流動資金用於投資。 「然而，現金之於企業，就像氧氣之於個人：有錢時不曾想過，缺錢時卻無所顧忌，」巴菲特說。 “賬單到期時，只有現金才是法定貨幣。出門別忘了帶現金。”

6.投資自己

巴菲特曾說過：“盡可能多地投資自己。你自身才是你最大的資產。” 他在接受CNBC採訪時也表達了類似的觀點：“任何提升自身才能、增加自身價值的努力，最終都會轉化為相應的實際購買力。”

這些回報也非常豐厚。 「你投資自己，就能獲得十倍的回報，」巴菲特說。而且與其他資產和投資不同，“沒有人能徵稅把它奪走；他們也偷不走你的錢。”

7.學習理財知識

投資自己的一部分應該是學習如何更好地管理資金。身為投資者，巴菲特的大部分工作就是限制投資曝險並盡可能降低風險。正如巴菲特曾說過的（據《富比士》報道），「風險來自於對自身行為的無知」。你對個人理財了解越多，就越能有效降低風險，從而獲得更大的安全感。

巴菲特這句名言告訴我們，要積極主動學習個人理財知識。正如巴菲特已故的伴侶查理·芒格所說：“睡前要比醒來時更聰明。”

8.選擇低成本指數基金來建立您的投資組合

巴菲特的許多智慧和建議雖然偏向哲學層面，但也提供了一些幾乎人人都能應用的實用技巧。例如，巴菲特建議一般投資者購買指數基金。

他在給波克夏公司股東的一封信中寫道：“將 10% 的現金投入短期政府債券，將 90% 的現金投入成本非常低的標普 500 指數基金。”

巴菲特多年來一直給這樣的建議。 「如果你投資於成本非常低的指數基金，不是1次性投入全部資金，而是在10年內分階段平均投入，你的收益將超過90%同時開始投資的人，」巴菲特在2004年波克夏公司年會上說道。

9.將金錢視為一場長期博弈

巴菲特也說：「今天有人能乘涼，是因為很久以前有人種下了樹。」 這話不假。現在播下並精心培育財務成功的種子，將來就能享受到蔭涼。這蔭涼可能包括擺脫債務、安享晚年，或有能力支付子女的大學學費。

