穿破衣、不開冷氣苦存1000萬！才退休數月就被現實擊潰 他揭悲慘真相

〔財經頻道／綜合報導〕65歲的金本洋介（化名）衣服總是穿到破爛為止，只有在生命受到威脅的時候才會開冷氣，靠著極致節儉過日，加上父母的遺產，終於存下5000萬日圓（約新台幣1000萬），原以為這就可安享晚年，然而，才退休幾個月，由於空閒時間太多，又不知如何花錢，整天無所事事，讓他感到更加焦慮和孤獨，為了消磨時間，他透過社群媒體攻擊與自由觀點相左人來發洩壓力，直到他發表了1位前同事負面消息，最終因誹謗罪賠償了50萬日圓（約新台幣10萬），透過此事，讓他後悔不已，並質疑「這些年存錢都是為了什麼？」

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，金本在當地的中小型企業工作了40多年，退休後，他現在安靜地住在鄉下的1間單間公寓裡。

金本從小就是個十足的節儉主義者。「我不想在沒用的東西上花一分錢」，這不僅是一種省錢的技巧，更是一種生活方式。

他上班帶了兩個飯糰和1瓶水，他的衣服總是穿到破爛為止，只有在生命受到威脅的時候才會開冷氣。他沒有什麼特別的嗜好，唯一的樂趣就是下班回家後獨自一人喝杯低麥芽啤酒，看著銀行帳戶裡的餘額慢慢增加。

即使到了50多歲，他的年收入勉強達到400萬日圓（約新台幣80萬），但他從未感到焦慮，他一直單身，很少外出喝酒或旅行，心想：“一個人生活就足夠了。”

如今他已到了退休年齡，繼承了父母的遺產並領取了退休金，不知不覺中，他已經擁有了價值約5000萬日圓的資產。 「有了這麼多錢，我這輩子無論發生什麼事都不會麻煩了。」金本心想。

然而，退休幾個月後，金本開始注意到內心突然湧起一種空虛感。工作時，他每天忙得不可開交，沒有時間深入思考。然而，退休後，有了更多空閒時間，金本的生活卻與他想像中的「輕鬆幸福」截然不同。

“我有錢，但我不知道該怎麼花。”我想不出任何使用它的理由，但無所事事的時間只會讓我感到更加焦慮和孤獨。

由於空閒時間增多，金本開始越來越頻繁地使用社群媒體和匿名留言板。起初，這只是他消磨時間的方式，但漸漸地，他開始透過攻擊與自己觀點相左的人來發洩壓力。每當他發表一些負面評論時，他都會產生一種優越感。

有一天，金本在當地一個論壇上看到1篇關於他以前所在公司的文章。由於他了解公司內部事務，於是發布了一些關於1位前同事的負面訊息，而且訊息中也透露了這位同事的身份。

貼文迅速走紅，事情開始出現意想不到的轉折。之後，金本收到了1封信，要求他賠償50萬日圓的誹謗損失。

金額本身倒不是什麼大問題，真正讓金本震驚的，不是自己積攢的財富付諸東流，而是他匿名發文傷害了別人，以及由此收到的法律通知。

那天，金本獨自一人待在他那間狹小的單人公寓裡，一時之間動彈不得，透過此事，讓他後悔不已，並質疑「這些年存錢都是為了什麼？」

專家表示，節儉並非壞事，然而，人生並非一場誰擁有的錢最多誰就贏的遊戲。人生的目標不是留下比別人更多的資產，而是決定如何利用你的金錢創造一種讓你滿意的生活。

為此，有一種叫做「人生規劃」的概念，其本質是製定「如何讓自己獲得幸福」的人生策略。

