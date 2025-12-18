下手要快！好市多11款剛上架「最划算特價品」清單1次看

好市多11款剛上架「最划算特價品」清單1次看。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕距離聖誕節只剩1週，好市多（Costco）正在加強促銷，從食品飲料到值得犒賞自己的節日禮物，應有盡有，外媒報導，本週，實體店和網站將推出大量未來幾週所需商品的折扣，包括肉類、零食、廚房電器和甜點，而剛上架或即將上架的巧克力曲奇、電鍋等11款「最划算特價品」，是最值得購買的商品。

《Eat This, Not That!》報導，在最佳優惠售罄之前，您應該購買哪些商品？以下是本週Costco上架的 11 款最划算特價品。

1、泰特烘焙店巧克力曲奇

週末發布的《Weekly Warehouse Insider》新聞簡報中有很多商品正在促銷，其中包括 Tate's Bake Shop 的巧克力餅乾（21 盎司）。在 2025 年 12 月 28 日之前購買曲奇餅乾可享 2.50美元（約新台幣79元）的折扣。

2、Tiger 5.5杯微電腦電鍋與保溫器

如果您經常煮米飯，那就千萬別錯過這款虎牌5.5杯微電腦電飯煲保溫器的超值優惠！原價79.99美元（約新台幣2520元），折價20美元（約新台幣630元），優惠至2025年12月21日，每人限購5件。

3、Ninja豪華攪拌機和廚房系統

如果您正在尋找一份絕佳的禮物，Ninja 豪華攪拌機和廚房系統（含88盎司攪拌杯、9杯容量處理器和 Auto-iQ 智慧智慧烹飪功能）現價 139.99 美元（約新台幣4410元），可節省40美元（約新台幣1260元），每人限購5件，優惠有效期至 2025年12月25日。

4、KitchenAid 6誇脫升降式立式攪拌機

KitchenAid 6誇脫升降式立式攪拌機，配有配件和防濺罩，是1款熱門禮品選擇，現價僅需319.99美元（約新台幣1萬80元），立減100美元（約新台幣3150元），限購5台，截止日期為2025年12月25日。

5、Good Foods 酪梨泥 16 包裝

從12月22日至1月18日，Good Foods酪梨泥16包裝將在中西部、洛杉磯、東南部和東北部地區促銷，可節省4美元（約新台幣126元）。這些便捷的單杯裝酪梨泥是您隨時隨地享用完美成熟美味酪梨泥的理想之選。

6、Rastelli's 小菲力牛排與大塊蟹餅海陸大餐

Rastelli's 小菲力牛排搭配巨型蟹餅海陸大餐，共 24 包，總重 6.75 磅，是節日送禮或用餐的絕佳選擇。 12 月 24 日前購買優惠120美元（約新台幣3780元），現價229.99美元（約新台幣7245元）。

「我把這套產品當作禮物送人，他們非常喜歡。他們很喜歡蟹餅和牛排。週末他們一直在享用這些蟹餅和牛排。這真是一份很棒的禮物。牛排品質上乘，蟹餅更是美味絕倫。」1位顧客寫道。

7、科克蘭招牌雞肉餡餅

Costco So Obsessed 分享了熟食店熱門產品Kirkland Signature 雞肉餡餅的超值優惠。 「真是太划算了，便宜了4美元（約新台幣126元）！每個餡餅原價大約18美元（約新台幣567元），」他們寫道。 「好吃又划算，」1位顧客同意。

8、La Terra Fina 乳蛋餅

Costco So Obsessed 分享了La Terra Fina 乳蛋餅的優惠信息，優惠4 美元，兩個只需12.99美元（約新台幣415元）。

「這款兩份裝的乳蛋餅正在促銷，非常適合早午餐聚會，只需添加一些水果和含羞草雞尾酒，一切就搞定了。」他們寫道。

9、歪匙冰淇淋2包裝

Costco So Obsessed 分享了Crooked Spoon 冰淇淋雙包裝，共有3種口味。 「哇， Costco 居然有@crookedspoonicecream！這是我第1次在這裡看到，而且兩包裝只要12.79美元（約新台幣403元），真是太划算了，3種口味！」他們寫道。

10、Our Place Essentials 8件套裝廚具套裝

Costco New 分享了1款超值的廚具套裝。 「快去 Costco.com 搶購吧！Our Place 剛剛獨家上架了 Essentials 8 件套廚具，這是他們今年最划算的優惠。整套不含毒素的不粘鍋套裝僅售 124.99 美元，而且還包含一個別處買不到的矽膠內膽。我非常喜歡你非常喜歡這款廚具，它易用，所以Costco 獨家套裝絕對是你的最佳選擇。

11、Blackstone 36吋櫃式烤盤 附氣炸功能和蓋子

現在正是入手這款Blackstone 36 吋有氣炸鍋和蓋子的櫥櫃式烤盤的好時機。年底前購買可享200美元（約新台幣6300元）折扣，僅需 799.99美元（約新台幣2.519萬）。 「自從幾週前收到 Blackstone烤盤後，我做的每頓飯都離不開它。 ！ 我一開始並不打算買帶氣炸鍋的型號，但我很高興最終還是買了，因為那些抽屜太棒了！ 快速又可靠，蔬菜在烤盤上烤熟的同時，我還能在烤盤上烹飪其他菜餚。 Blackstone 了！

