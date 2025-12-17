搶親不成？華納董事會否決派拉蒙敵意收購要約

華納兄弟探索認為網飛提出的收購協議較優。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，華納兄弟探索（WBD）公司董事會17日拒絕派拉蒙天舞集團（Paramount Skydance）1084億美元的敵意收購要約，表示該集團沒有提供充分的融資保證。

報導說，該董事會致函股東說，派拉蒙「始終誤導」華納兄弟的股東其每股30美元的現金要約取得艾里森（Ellison）家族完全擔保。派拉蒙天舞集團執行長大衛．艾里森是甲骨文執行長拉瑞．艾里森（Larry Ellison）之子。

請繼續往下閱讀...

該提交給監管單位的信函指出，派拉蒙的要約「沒有，也未曾有擔保；這將構成許多且重大的風險」。

華納兄弟董事會指出，他們發現派拉蒙的要約不如與網飛（Netflix）達成的合併協議。該串流巨頭以每股27.75美元收購華納兄弟的製片廠、影片庫以及HBO Max串流服務，而這是具法律約束力的協議，無須股權融資，而且有穩健的債務承諾。

華納兄弟董事長迪皮亞扎（Samuel Di Piazza）指出，尚未就派拉蒙要約設定股東投票的日期，但預料在明年春季或初夏舉行。

派拉蒙對路透的詢問未立即回應。網飛則對華納此舉表示歡迎，其共同執行長薩蘭多（Ted Sarandos）聲明說，「華納兄弟探索的董事會強調網飛的併購協議較優，我們的收購符合股東的最佳利益」。

派拉蒙上週直接向華納兄弟股東提出收購要約，表示已安排「萬無一失的融資」來支持其收購計畫，其中包括艾里森家族與紅鳥資本擔保的410億美元新股權融資，以及美國銀行、花旗集團和阿波羅全球管理公司承諾的540億美元債務融資。

華納兄弟董事會17日反駁，艾里森家族並未做出任何相關承諾，而是由「不明且不透明的」勞倫斯J.艾里森可撤銷信託（Lawrence J. Ellison Revocable Trust）支持，而該信託其資產與負債皆未公開揭露，且隨時可能發生變化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法