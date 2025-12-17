前10大「誤點最嚴重」航空公司出爐 「讓我下飛機」指標最令人沮喪

今年全球延誤最嚴重的航空公司已經揭曉，榜首是一家英國廉價航空公司。此外，前十名延誤最嚴重的航空中，美國就佔了3家。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕今年全球延誤最嚴重的航空公司已經揭曉，榜首是一家英國廉價航空公司。此外，前十名延誤最嚴重的航空中，美國就佔了3家。

航班追蹤應用程式Flighty發布2025年全球護照報告，根據用戶的旅程數據，揭示了哪些航空公司延誤最多。2025 年，Flighty用戶搭乘了超過2200萬次航班，累計飛行時間達7800萬小時。調查發現，到2025年，乘客因延誤而損失的時間將高達390萬小時。

而全球最常造成航班延誤的航空公司又是哪一家？答案是瑞安航空、易捷航空和法國航空。根據Flighty用戶的數據，他們的航班延誤率高達29%，並列延誤率最高的航空公司之首。

排名第四的是邊疆航空 （Frontier），其航班延誤率為28%，是美國延誤最嚴重的航空公司。

漢莎航空和澳洲航空並列第五，航班延誤率高達26%。

前十名的還有荷蘭皇家航空、加拿大航空、捷藍航空和西南航空，它們的航班延誤率均為25%。

調查結果凸顯了美國航空業面臨的挑戰，3家主要的美國國內航空公司躋身全球航班延誤排名前十名。根據Flighty的數據，這些航空公司在準點率方面表現最為糟糕，航班延誤導致數百萬旅客感到沮喪。

今年的報告引入了一項新的、令人沮喪的指標：「讓我下飛機」。該指標追蹤乘客在跑道上滑行或著陸後等待登機口的時間，這些時間並非總是計入標準的延誤統計數據中。

美國排名最高的是超低成本航空公司邊疆航空，數據顯示，邊疆航空的大部分延誤都屬於「飛機晚點到達」的情況。這會產生連鎖反應：如果一架飛機當天在奧蘭多的首航延誤了20分鐘，那麼它很可能也會晚點飛往費城的下一程，甚至更晚點飛往丹佛的後續航班。與可能擁有備用飛機的傳統航空公司不同，邊疆航空的航班時刻表非常緊湊，任何一個小問題都可能導致當天航班計劃的徹底失敗。

美國航空公司中延誤率排名第二的是捷藍航空（（JetBlue）），延誤率為25%。西南航空與捷藍航空（Southwest Airlines）並列第三 。

