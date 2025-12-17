立院週四舉行公聽會 金管會：四大面向 推動壽險業強化資本

立院本週四將舉行公聽會，金管會表示，從四大面向推動壽險業強化資本機制。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院財政委員會本周四（18日）將舉行公聽會，邀請國內多位專家學者出席討論，官方列席代表為金管會副主委陳彥良及金管會保險局局長王麗惠等人。金管會表示，將從「財務報告允當表達」、「產業永續經營發展」、「避險策略符合長期營運特性與實質規避風險」、「實質強化資本韌性」等四大面向推動， 持續推動我國壽險業強化資本機制。

明天上午這場公聽會的主題為「壽險業如何以公允原則表達營運狀況」，出席學者專家包括：臺灣大學財務金融學系暨研究所教授張森林、政治大學會計學系教授馬秀如、誠胤法律事務所律師趙學斌、淡江大學財務金融學系教授聶建中及政治大學金融學系教授李桐豪等。

根據金管會提供的資料指出，壽險業目前國外投資偏高共有三大原因，包括：一、保險業資金主要來自保戶繳納之長期保險之保險費，因壽險契約多屬長年期，為履行契約責任，保險業之資金須配置於合適之長期固定收益商品，以達到資產與負債存續期間的匹配。二、國內債券殖利率偏低，市場規模不足，無法吸納及提供符合壽險業資金成本的投資標的。而海外債券市場規模大、收益率較高，爰壽險業須轉向海外尋求穩定收益並匹配長期負債。

三、截至今年10月底，壽險業國外投資金額高達新臺幣22.3兆元，扣除外幣保單後之曝險金額為15.2兆元，其中，上述15.2兆元之曝險，近期壽險業避險部位之比重約佔六成。

針對壽險業從事大量匯率避險工具之原因，金管會表示，依國際會計準則第21號「匯率變動之影響」（IAS 21）規定，財務報表之兌換差額應以即期匯率評價外幣資產負債，因此，壽險業多年來為避免短期匯率波動影響財務報表之損益金額，從事大量衍生性金融商品避險。

金管會出具報告指出，現行主要傳統避險工具，包括換匯（CS）及無本金交割遠期外匯（NDF）。其中，CS成本因臺美利差自111年起美國升息以來，持續維持高檔，NDF成本則因僅能於海外承作，供需不均導致價格偏高，致壽險業長期承受沉重之避險成本。

經統計2019年至2025年10月，壽險業累計匯率避險成本高達1兆6千餘億元，遠高於同期間之合計稅後淨利1兆4千餘億元，金管會直言，「顯見避險成本昂貴，惟實質之避險效益有限。」

金管會強調，引導保險業銷售具利潤之保險保障商品，回歸保險業經營之核心價值，強化資產負債及風險管理，減少資產負債幣別錯配，調整商品結構及投資策略，提升保險業整體財務韌性。另外，金管會亦刻正研議壽險業改善「幣別錯配」及「資產負債管理」之相關措施，以協助業者穩健經營並改善體質。

對此，金管會直言，我國壽險業銷售之保單多屬長期負債，國內外金融市場無真正符合壽險業長期風險所對應之相關避險工具，導致壽險業避險策略有其限制，無法有效解決壽險業、持有長期性資產之匯兌風險，現行避險除真正現金流部位之合理避險外，常為因應財務報表短期波動過度避險而支付高昂避險成本，卻未產生實質風險移轉的避險效果。

因此，有關壽險匯率會計處理議題，金管會將充分尊重會計專業機構及專家之意見，並綜整外界意見後，進一步進行相關政策及法規研議。

金管會將朝四大方向，包括「財務報告允當表達」、「產業永續經營發展」、「避險策略符合長期營運特性與實質規避風險」、「實質強化資本韌性」為推動宗旨，並朝允當表達壽險真實經營狀況，強化外匯價格變動準備金提存或資本提撥等監理配套措施，達成有效管理長期匯兌風險、及強化資本韌性之監理目標。

