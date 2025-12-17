專訪》全國十大優秀青年翻轉農村凋零 串連小農「產地直送家裡」創多贏

微醺農場創辦人、114年全國十大優秀青年獎得主黃衍勳（右）與其弟微醺農場場長黃衍景（左）。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部中小企業署今在華山文創園區舉辦「2025地方特色產業創意大賽頒獎典禮」，獲獎者之一的微醺農場創辦人、114年全國十大優秀青年獎得主黃衍勳透過「農村直送消費者」的產銷模式並導入智慧農業科技，期盼藉由自家農場經驗，翻轉農村凋零，讓愈來愈多年輕人看見返鄉務農願景，達成農商平衡、農村永續、城鄉產業轉型、消費者食安的多贏局面。

來自雲林水林的微醺農場創辦人黃衍勳接受本報專訪坦言，農民的問題不在生產端，而是銷售端，經過大盤、中盤層層再到零售，市場價格不會反映在農民的獲利上，也常遇到「穀賤傷農」的情況，也讓近年來願意務農的青年減少，寧願到外地謀生發展，近年來台灣糧食自給率約3成，存有仰賴進口的風險。

有鑑於此，黃衍勳指出，為建立穩定的生產供應鏈，微醺農場推動「從產地直接到家裡」的產銷模式，服務項目主要是小黃瓜與牛番茄，並共享科技溫室產銷經驗以及推動食農教育，重視農產品無毒並具生產履歷，透過小農合作模式，凝聚農民力量，讓農產品直接從產地對接到末端的消費者，除可改善農民生計、帶動地方創生，也讓消費者受惠。

談及農村人口凋零問題，黃衍勳表示，微醺農場也透過自身成功經驗推動農村永續性，像他以前從沒想過有一天會返鄉務農，也希望透過自家農場的成功模式讓青年看見返鄉務農的發展性，也是回饋鄉里。另一方面，青年返鄉的願景是讓年輕人不必為了謀生離鄉打拚，也能讓老人家也能有照應，像是現在鄉村常見獨居老人，常常是子女為了就近照護，就會讓長者一起搬到都市生活，但離開熟悉的環境適應新環境並不容易，長者很可能會出現老人憂鬱症等心理問題。

