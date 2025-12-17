屏科半導體供應鏈專區逐步落腳 屏縣產業升級就業機會增

屏東縣政府今（17）日在屏東總圖舉辦「鏈結全球・屏東大未來」論壇。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕面對全球供應鏈重組、AI與半導體浪潮及淨零綠色轉型趨勢，屏東縣政府全力推動產業升級與投資環境優化，今（17）日並於屏東總圖舉辦「鏈結全球・屏東大未來」論壇，南科管理局會中指出，「屏科半導體供應鏈專區」相關推動成果將於明年對外完整報告，隨著供應鏈逐步落腳，將可在屏東創造更多優質就業機會。

今日論壇邀集產官學研齊聚一堂，深入探討屏東在區域產業合作中的關鍵角色與未來布局；屏東縣長周春米表示，屏東在科技產業布局上持續展現具體成果，國科會TASA台灣太空中心今年3月正式宣布國家火箭發射場域設於滿州鄉九棚村，象徵屏東正式躍升為國家級太空科技的重要基地。縣府將結合恆春半島既有的文化、觀光與教育資源，串聯太空科技、相關產業進駐與地方發展，創造科技與地方共榮的新典範，為屏東開拓更多產業可能性。

半導體供應鏈逐步在屏東落腳。（資料照，記者羅欣貞攝）

周春米強調，屏東擁有食品加工、金屬製造、農業科技、再生能源及半導體供應鏈延伸等多元產業基礎，在半導體與高科技產業方面，屏東科學園區坐落於高鐵特定區，具備交通便捷、腹地完整等優勢，縣府與中央攜手推動園區開發，著眼的不僅是招商，更是完整科技城市的成形，包括屏科實驗高級中等學校、國際棒球場、社會住宅、醫療機構及聯外道路等重大建設正同步推進，全方位提升生活機能，讓企業放心投資、人才安心定居。

南科管理局副局長林秀貞也於論壇中指出，屏東是「大南方新矽谷」半導體S廊帶的重要成員，今年5月間，國科會、屏東縣政府與台積電共同宣布推動「屏科半導體供應鏈專區」，進一步強化屏東在半導體產業版圖中的戰略地位，相關推動成果預計將於明年對外完整報告。隨著供應鏈逐步落腳，屏東不僅可創造更多優質就業機會，也將帶動整體產業升級與轉型。

