宏碁陳俊聖當選台北市電腦公會理事長 強調深化國際化、強化產業韌性

〔記者陳梅英／台北報導〕台北市電腦公會17日舉行第18屆第1次理監事會，順利選出常務理監事、監事會召集人，宏碁董事長暨執行長陳俊聖則當選第18屆理事長，並完成新舊任理事長交接。陳俊聖指出，未來公會除將繼續和政府充份溝通產業需求，更將和大家共同努力，讓產業在面臨眾多外部挑戰，仍能朝更加國際化邁進。

新一屆所有理監事會成員都推崇彭双浪理事長六年任內，不論是對產業發展、政策建言、會務推動等方面，都有非常傑出的貢獻，圓滿卸下重任的彭双浪表示，過去六年雖然在很艱苦的狀況之下，但是大家都做出很好的成績出來，相信新一屆理監事會一定能夠讓公會更發揚光大。

陳俊聖指出，過去公會在許多方面都紮下相當堅實的基礎，未來要繼績發揚光大，特別是以往公會在人才培育、數位轉型、政府採購等產業關注方向，積極向政府建言，未來也將就產業需求敢言、能言，和政府充份溝通。

陳俊聖表示，觀察如全球地緣政治緊張、供應鏈重組等各項重大的外部環境改變後，如何國際化仍將台灣產業持續面臨的重大挑戰，公會將和所有產業夥伴共同努力，讓台灣資通訊產業越做越好。

台北市電腦公會於1974年成立，歷經個人電腦、網際網路、智慧型手機等多次產業典範轉移，在各屆理事長和理監事的帶領下，積極向政府建言並協助政府落實政策、舉辦和參加國內外重要展會協助產業掌握市場商機、配合產業發展培育人才等，幫助產業順應發展潮流。過去六年更緊扣國家「數位台灣」「智慧國家」政策脈動，與政府協力推動數位轉型、人才培育、新創扶植、AI 治理與城市永續，在產官學之間扮演了極為關鍵的橋樑角色。

