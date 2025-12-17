世界最貴的護照即將變得更貴 成人價近9千元 台灣的7倍、英國的2倍

從2024年初到2025年，澳洲10年期成人護照的價格上漲了兩次，漲幅達19%。目前費用為412澳元（205英鎊，台幣8567元）。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲護照價格長期以來一直高居全球榜首，而且從明（2026）年元旦起，世界上最貴的護照即將變得更昂貴。

從2024年初到2025年，澳洲10年期成人護照的價格上漲了兩次，漲幅達19%。目前費用為412澳元（205英鎊，台幣8567元），據信這是全球標準護照價格首次超過400澳元。澳洲護照價格將於2026年1月1日根據通貨膨脹率進一步上漲。英國《獨立報》估算，新價格可能為426澳元（台幣8858元）。

英媒報導指出，即使辦理英國護照價格相對各國較高，但仍不到澳洲簽發護照價格的一半。英國護照的價格為94.50英鎊。目前台灣辦理護照收取的費用是新臺幣1300元。

澳洲護照上的幾頁照片，展示了紫外線照射下的烏魯魯巨石夜景。（取自澳洲外交貿易部）

負責簽發護照的澳洲外交貿易部表示，該護照「採用多層塑膠製成的高安全性照片頁」。據稱，該護照「更難偽造，也更不易損壞」。簽證頁印有17幅「色彩絢麗」的澳洲風景照片。

如果是一個四口之家，包括兩名16歲以下的孩子，需要支付近1300澳元（台幣2萬7千元）。申請人被告知辦理護照需要六週時間，而英國的辦理時間僅為三週。

75歲及以上的澳洲人如果預計無法使用10年期護照，可以半價獲得5年期護照。

