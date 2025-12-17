合庫金控忠孝東路新大樓都更案動土 預計2030年底完工

合庫金控旗下合庫銀行忠孝東路新大樓都市更新案，今（17）日舉行開工動土典禮，合庫金控暨銀行董事長林衍茂（左十）、合庫金控總經理蘇佐政（左十一）、合庫銀行總經理王淑芳（左九）及合庫集團旗下各子公司首長及同仁合影。（合庫金控提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕合庫金控（5880）旗下合庫銀行位於忠孝東路四段、正對國父紀念館寶通大樓都更案（大安區仁愛段五小段480及480-2地號土地）上午在集團旗下各子公司、協力廠商及當地里長等共同見證下，舉行開工動土典禮，預計2030年底完工。

合庫金控指出，寶通大樓因屋況老舊，耐震能力不足、巷道狹窄停車困難，經評估決定以都市更新方式活化並逐步帶動周邊地區翻新市容、優化生活機能，且由集團旗下資產管理子公司擔任代理實施者，基地面積約544.5坪，全案已於2024年3月取得建造執照，未來將興建1棟地上29層、地下5層之商辦大樓。

此外，更新後建物導入黃金級綠建築、銀級智慧建築、LEED金級認證及耐震係數提高到6級，以提升居住及營業之安全及品質，並透過臨路退縮留設人行道、防災動線規劃及擴大開放空間，提供友善宜居環境。

合庫銀行去年5月董事會通過寶通大樓都市更新案預算，總地坪面積達1,800平方公尺（約544.5坪），每坪價格約870萬元，總金額達47.37億元。

合庫金控希望藉由這項建設計畫，為城市注入新活力，未來將結合智慧建築、綠色節能與金融創新三大核心理念，打造一座兼具專業、舒適與永續價值的現代化地標。

